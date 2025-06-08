Пенсии не дойдут до суда

Минтруд предлагает ввести в РФ механизм досудебного рассмотрения жалоб на некорректное назначение пенсий. Для этого ведомство создаст профильную комиссию при Социальном фонде — с 2015 года аналогичные структуры работают в Крыму и Севастополе. По мнению ведомства, это позволит выносить решения по искам быстрее, в том числе за счет наличия у Социального фонда доступа к данным Федеральной налоговой службы (ФНС), Роструда и других ведомств. Также мера может существенно снизить нагрузку на суды и дать фонду устойчивый поток сопоставимых данных о качестве работы его сотрудников — выстраивание подобных систем обратной связи является уже типичным для органов исполнительной власти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Наталия Макарова, Коммерсантъ Фото: Наталия Макарова, Коммерсантъ

В России появится механизм досудебного обжалования решений Социального фонда о размере пенсии. Соответствующий проект федерального закона «О внесении изменений в федеральный закон “О страховых пенсиях”» — его разработал Минтруд — был опубликован на портале regulation.gov.ru.

Сейчас, напомним, единственный способ обжаловать размер страховой пенсии, назначенной Социальным фондом,— это обратиться в суд. В среднем в год суды разных инстанций рассматривают несколько десятков тысяч таких дел, в основном истцы оспаривают размер назначенной пенсии, жалуясь на то, что фонд не учел те или иные периоды страхового стажа. В иных случаях судебные разбирательства могут касаться ошибок при выплате начислений — так, например, жительнице Санкт-Петербурга не выплачивали с 2016 года пенсию по старости из-за ошибочного признания ее умершей, что она впоследствии успешно оспорила с помощью прокуратуры.

Как следует из текста законопроекта, в случае его принятия россияне смогут в качестве альтернативы обращению в суд прибегнуть к помощи специальной комиссии по реализации пенсионных прав, которую Минтруд предлагает создать при Социальном фонде. Порядок ее работы, которая должна начаться с 2027 года, впоследствии определит правительство отдельным постановлением.

Как пояснили в пресс-службе Минтруда, новый механизм обжалования решений о выплате пенсий не заменяет собой обращение в суд — оно останется одной из опций. В то же время комиссия, по замыслу ведомства, будет принимать решения быстрее, чем суд.

По информации Минтруда, «судебная практика показывает, что большинство исковых требований граждан в части назначения пенсии удовлетворяются», но «срок судебного разбирательства зачастую выходит за рамки одного года». В то же время «межведомственная комиссия имеет больше полномочий для включения периодов в стаж, в том числе за счет подключения экспертов из ФНС, Роструда и других ведомств».

За основу регламента ее работы будет, вероятно, принят опыт функционирования таких комиссий в Крыму и Севастополе с 2015 года, в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях с 2023 года. Их появление там было обусловлено необходимостью разрешить проблему перехода обязательств по выплате пенсий от одного государства к другому: украинские органы соцзащиты не передавали в РФ информацию о пенсионном стаже, и ключевым основанием для назначения пенсий были слова и свидетельства самих заявителей. Например, комиссия Крыма за время своей работы рассмотрела более 11 тыс. заявлений граждан и большинство из них получили положительные или частично положительные решения.

На федеральном уровне механизм досудебного обжалования решений, касающихся социальных выплат, был ранее внедрен в Фонде социального страхования (ФСС) и просуществовал до момента слияния ФСС и Пенсионного фонда в Социальный фонд в 2023 году.

Практика выстраивания систем досудебного обжалования решений госорганов и разрешения споров в последние годы становится все более распространенной и применяется, например, в спорах граждан по финансовым вопросам (для этого в РФ введен институт финансового омбудсмена, обращение к которому обязательно до обращения в суд), а также компаниями в спорах о решениях контрольно-надзорных органов (например, о выдаче лицензий, назначении проверок или присвоении категорий риска нарушений). Помимо существенного снижения нагрузки на судебную систему, как ранее поясняли “Ъ” в правительстве, такая практика обеспечивает ему обратную связь с регулируемыми отраслями, позволяя быстрее и точнее донастраивать их регулирование.

Анастасия Мануйлова