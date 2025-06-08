Рестораны и отели России борются за кадры: зарплаты в HoReCa выросли на 47%

Дефицит кадров в ресторанном и гостиничном бизнесе обострил конкуренцию за линейный персонал, что привело к значительному росту зарплат в этой сфере. Согласно исследованию сервиса «Авито Работа», с которым ознакомился «Ъ», весной 2025 года средние месячные зарплаты в HoReCa увеличились на 47% по сравнению с прошлым годом, достигнув 83,4 тыс. руб.

Данные HeadHunter подтверждают эту тенденцию: в мае средняя зарплата в ресторанах, отелях и сфере туризма возросла на 20% год к году, составив 60 тыс. руб. Зарплата турагентов увеличилась на 40%, до 74,8 тыс. руб., официантов — на 23%, до 84,5 тыс. руб., а поваров — на 14%, до 70,5 тыс. руб., уточняют в сервисе «Авито Работа».

По словам Андрея Кучеренкова, директора категории «Рабочие и линейные профессии» сервиса «Авито Работа», текущий рост зарплат связан с необходимостью перестройки рынка после периода турбулентности. Вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Ирина Благовещенская подчеркивает, что многие предприятия общепита стремятся привести уровень зарплат к среднеотраслевому, чтобы сохранить льготы по НДС. В мае 2025 года премьер-министр РФ Михаил Мишустин объявил, что организации общепита с годовыми доходами до 3 млрд руб. получат освобождение от уплаты НДС, что также может способствовать росту зарплат в отрасли.

Подробнее — в материале «Ъ» «Рестораны утоляют кадровый голод».