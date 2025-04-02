Жизнь страховать — не поле перейти

Страховщики медленно запускают продажу полисов долевого страхования жизни (ДСЖ), которая разрешена с начала 2025 года. По словам участников рынка, в этом сегменте остаются нерешенными некоторые вопросы регулирования, а также вызывает вопросы способность продукта конкурировать с ПИФами. В связи с этим на рынке обсуждается идея аналога ранее популярных полисов инвестиционного страхования жизни (ИСЖ), но уже для квалифицированных инвесторов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Большая часть страховых компаний пока не запустила долевое страхование жизни, следует из оперативного опроса “Ъ”. Лишь получившие лицензии УК в первом квартале 2025 года «Сбербанк страхование жизни» и «Ренессанс Жизнь» начали предоставлять такие услуги клиентам. Причем «Сбербанк страхование жизни» уже предоставляет возможность приобрести паи ПИФа, зарегистрированного 26 марта, а «Ренессанс Жизнь» запустила продукт совместно с УК «ТКБ Инвестмент Партнерс».

Вместе с тем «Капитал Лайф Страхование жизни», которая получила лицензию УК в марте 2025 года, лишь планирует запускать ДСЖ на ее базе во втором квартале. Тогда же собираются предоставлять такие услуги «АльфаСтрахование-Жизнь», «СОГАЗ-Жизнь» и «Ингосстрах», но уже в партнерстве с управляющими компаниями (УК). «РСХБ-Страхование жизни» пока проводит переговоры с управляющими компаниями — как внутри группы РСХБ, так и вне ее. При этом страховщик планирует рассмотреть вопрос получения лицензии УК во второй половине 2025 года «после анализа клиентского спроса, а также оценки затрат, связанных с сопровождением договоров ДСЖ», пояснили в компании. «Согласие-Вита» также рассматривает оба варианта реализации продукта и планирует старт продаж полисов летом 2025 года. «Страховщики, которые будут работать и по своей лицензии, и с рыночными управляющими компаниями, смогут сделать наиболее гибкие решения для клиента»,— отмечают в «Ренессанс Жизнь».

С 1 января 2025 года вступили в силу положения закона о ДСЖ, касающиеся заключения договоров страхования. Для проведения этих операций участники рынка должны иметь либо договор с управляющей компанией, либо получить лицензию УК. В случае приобретения ДСЖ страхователь самостоятельно инвестирует средства в паи открытых и закрытых ПИФов, меняет структуру портфеля, давая соответствующие указания страховой компании. По оценкам экспертов, потенциальный объем рынка ДСЖ может составить 180–250 млрд руб. (см. “Ъ” от 5 декабря 2024 года).

По словам экспертов, страховщикам интересна продажа полисов ДСЖ как альтернатива значимому сегменту инвестиционного страхования жизни (ИСЖ), продажи в котором они не смогут осуществлять с 2026 года. При этом прибыль страховщика «по данному продукту складывается из двух составляющих — комиссия за управление (если страховщик получил лицензию УК и осуществляет управление самостоятельно) плюс маржа по страховой части», поясняет партнер Б1 Татьяна Самсонова.

Вместе с тем продукты ДСЖ вступают в серьезную конкуренцию с традиционными инструментами инвестирования.

И здесь преимущества для конечного инвестора не так очевидны — «ограничен выбор инструментов инвестирования, денежные средства замораживаются на длительный срок, не до конца решен вопрос с налоговыми льготами», указывает директор департамента «Страхование» компании «Рексофт» Никита Евсеенко. С точки зрения правовых вопросов «до сих пор не определен статус страховой компании как полноценного участника финансового рынка в рамках ДСЖ, который может вести идентификацию страхователя для проведения им операций с паями», отмечают в «СОГАЗ-Жизнь».

На этом фоне страховщики предложили ЦБ запустить новый более рискованный продукт страхования жизни с инвестиционной составляющей. Идет обсуждение возможной модификации ИСЖ в части повышения требований к страхователям, по аналогии со статусом квалифицированного инвестора у брокеров, поясняют в «Совкомбанк Страхование жизни». «В этой категории более высокие премии (от 10 млн руб.), можно инвестировать в ЗПИФ, получать потенциально более высокую доходность»,— отмечает директор практики Kept по работе с компаниями финансового сектора Владимир Шур. В том числе так как ЗПИФы, которые доступны квалифицированным инвесторам, предлагают более широкие возможности для инвестирования и могут иметь бОльшую потенциальную доходность для страхователя.

Одновременно это позволит увеличить заработки и страховщикам. «Можно больше заработать на большей сумме вложений за счет комиссий, сделать кросс-продажи других продуктов. Клиент в этой категории более состоятельный, может с большей вероятностью приобрести дополнительные продукты»,— поясняет господин Шур.

Юлия Пославская, Виталий Гайдаев