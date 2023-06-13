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Строителю оздоровительный центр не помог

Бывший гендиректор треста осужден по делу о мошенничестве

Тушинский районный суд Москвы вынес приговор Николаю Мирному, бывшему гендиректору АО «Трест Мосэлектротягстрой», еще недавно одной из крупнейших строительных организаций. Фигурант обвинялся в особо крупном мошенничестве при строительстве физкультурно-оздоровительного центра в Пушкинском районе Московской области. Как установил суд, при проведении работ было похищено 13 млн руб. Экс-гендиректор вины не признал и получил три года условно.

Уголовное дело в отношении бывшего гендиректора АО «Трест Мосэлектротягстрой» Николая Мирного ГСУ СКР по Московской области возбудило 15 марта 2019 года по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Поводом для этого стало заявление руководства Пушкинского муниципального образования, посчитавшего, что при строительстве «физкультурно-оздоровительного центра с бассейном» бюджету района был нанесен материальный ущерб.

Трест «Мосэлектротягстрой» — одна из старейших строительных организация страны, основана в 1949 году для электрификации Московского железнодорожного узла. Участвовал в строительстве и реставрации многих важнейших объектов — здания Совета федерации, Ленинградского и Казанского вокзалов столицы, МХТ имени Чехова, сценической зоны Большого театра, театра «Ленком» и др. В свое время Forbes включал компанию в список крупнейших господрядчиков. В ноябре 2018 года Арбитражный суд Москвы признал АО «Трест Мосэлектротягстрой» банкротом и начал конкурсное производство. Сумма требований кредиторов АО на тот момент составляла 17,9 млрд руб. Николай Мирный возглавлял организацию в 2016–2017 годах. Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени.

В ходе расследования уголовного дела, единственным фигурантом которого стал господин Мирный, следствие установило, что в 2014 году между руководством Пушкинского района и «Мосэлектротягстроем» был заключен контракт на строительство оздоровительного центра под ключ. Первоначальная стоимость контракта — материалы, работа и оборудование — составляла 181 млн руб. Строительство началось в 2014 году, а должно было завершиться в конце 2015 года.

По версии следствия, господин Мирный совершил хищение выделенных под проект муниципальных денежных средств в 2014 году. Сделал он это, по материалам дела, путем внесения в документацию, в соответствии с которой производился расчет за выполненные работы, заведомо ложных сведений. Кроме того, считает следствие, в бумагах господин Мирный указал, что на объекте установлено оборудование, предусмотренное контрактом, а на самом деле использовалось другое, более дешевое и от иных производителей. Кроме того, как установило следствие, по ходу выполнения строительных работ их стоимость, так же как и поставленного оборудования, возросла — с 181 млн до 228 млн руб. Впрочем, ущерб, причиненный муниципальному образованию, следствие и потерпевшая сторона оценили в 13 млн руб.

В суде защита и господин Мирный настаивали на его невиновности, указывая на ошибки, по их мнению, допущенные следствием. Так, по словам адвоката Ирины Чекасиной, в 2014 году, в разгар строительства оздоровительного центра, произошли «форс-мажорные обстоятельства». В частности, напомнила адвокат, на фоне введения санкций резко поднялся курс доллара, из-за чего существенно увеличилась стоимость импортного оборудования и комплектующих к нему. Это обстоятельство и привело к удорожанию строительства. Кроме того, по словам госпожи Чекасиной, в этих условиях поставщики перешли на условия предоплаты, а сроки поставок значительно увеличились. Все это, сообщила суду адвокат, привело к тому, что в проектную документацию были внесены соответствующие коррективы. Кроме того, по версии защиты, замена оборудования в ходе строительства была согласована и с заказчиком, и с проектировщиком, причем она полностью соответствует проектной документации. Кроме того, указала адвокат Чекасина, в 2017 году государственная Мособлэкспертиза дала на эти изменения положительное заключение, подтвердив обоснованность превышения стоимости заключенного муниципального контракта на 40 млн руб. А еще раньше, утверждает адвокат, в декабре 2015 года, Главное управление госстройнадзора Московской области выдало заключение о соответствии объекта проекту.

Тем не менее Тушинский районный суд признал Николая Мирного виновным в мошенничестве, приговорив его условно к трем годам лишения свободы и такому же испытательному сроку. Гражданский иск на 13 млн руб. был переадресован гражданскому судопроизводству.

На вопрос “Ъ”, будет ли господин Мирный обжаловать приговор, госпожа Чекасина ответила неопределенно: «Решение будет принято после того, как мы получим полный текст приговора». Адвокат добавила, что оздоровительный центр с конца 2015 года работает в штатном режиме, не требует ремонта и приносит муниципальному образованию прибыль.

Юрий Сенаторов

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