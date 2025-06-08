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Коммерсантъ FM
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Дональд Трамп пошел на Калифорнию

Президент США отправил национальную гвардию на подавление протестов в Лос-Анджелесе, вопреки позиции местных властей

В одном из крупнейших городов США, Лос-Анджелесе, вспыхнули беспорядки из-за действий Иммиграционной и таможенной службы США (ICE), занятой по распоряжению Белого дома поимкой и высылкой нелегалов из страны. Для подавления волнений Дональд Трамп распорядился отправить в мегаполис, который считается одним из «городов-убежищ» для мигрантов, 2 тыс. бойцов национальной гвардии. Власти Калифорнии обвинили администрацию президента США в попытке устроить «зрелище», «безумии» и устрашении собственных граждан.

Рейд сотрудников иммиграционной службы, отлавливающей незаконно находящихся в США людей, вылился в Лос-Анджелесе сначала в протесты, а затем и в беспорядки

Рейд сотрудников иммиграционной службы, отлавливающей незаконно находящихся в США людей, вылился в Лос-Анджелесе сначала в протесты, а затем и в беспорядки

Фото: Daniel Cole / Reuters

Рейд сотрудников иммиграционной службы, отлавливающей незаконно находящихся в США людей, вылился в Лос-Анджелесе сначала в протесты, а затем и в беспорядки

Фото: Daniel Cole / Reuters

Борьба с нелегальной миграцией, которую Дональд Трамп провозгласил одной из своих ключевых задач на посту президента США, похоже, перешла в горячую фазу. В ходе реализации поставленной задачи — в течение первого года второго президентского срока Трампа выслать из страны 1 млн человек — Белый дом столкнулся сначала с противодействием правозащитников, а теперь и с необходимостью подавлять народные волнения. Руководство штатов и городов не всегда оказывается заодно с федеральными властями, что лишний раз напоминает: миграция — один из острейших для Америки политических вопросов.

В последние дни полем боя стала Калифорния, где власть находится в руках демократов, а большая часть населения откровенно недолюбливает действующего президента. Очередной рейд ICE в Лос-Анджелесе спровоцировал ожесточенные протесты в пятницу, 6 июня, которые продолжились и на следующий день.

По данным очевидцев, сотрудники службы, столкнувшиеся с сопротивлением во время операции по выявлению незаконно находящихся в США людей, использовали слезоточивый газ и светошумовые гранаты.

Действия федеральных властей раскритиковала мэр Лос-Анджелеса Карен Басс, за что тут же получила жесткий ответ от назначенного господином Трампом уполномоченного по вопросам пограничной безопасности (так называемого царя границы) Тома Хоумана. «Мы делаем Лос-Анджелес безопаснее. Мэр Басс должна быть нам благодарна»,— сказал курирующий депортационную политику США чиновник.

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Так или иначе, 6 июня ICE удалось задержать 44 человека, а разгоряченные митингующие, которые сочли действия федералов чересчур жестокими, ответили полиции «кусками бетона». Несмотря на красочность картинки из районов Лос-Анджелеса, прошедшие акции трудно назвать массовыми. По данным СМИ, одна из них собрала около 300 человек, другая — примерно 60. У некоторых демонстрантов при себе были флаги Мексики и плакаты с лозунгом «ICE, вон из Лос-Анджелеса!».

Впрочем, Белому дому этого оказалось достаточно. По словам советника президента США по внутренней безопасности Стивена Миллера, в калифорнийском мегаполисе произошло «насильственное восстание». Утром в воскресенье, 8 июня (по европейскому времени), стало известно, что Дональд Трамп распорядился отправить в Лос-Анджелес 2 тыс. бойцов национальной гвардии для подавления протестов. По словам пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт, это стало реакцией администрации «на беззаконие, которому позволили укорениться». А сделали это, по ее мнению, «некомпетентные» власти Калифорнии и Лос-Анджелеса, представляющие Демократическую партию.

Высказался в своей соцсети Truth Social и Дональд Трамп, в очередной раз исковеркав фамилию губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома. «Если губернатор Калифорнии Гэвин Ньюскам («scum» — «отброс», «подлец», «ничтожество».— “Ъ”) и мэр Лос-Анджелеса Карен Басс не могут выполнять свою работу, а все знают, что они не могут, тогда вмешается федеральное правительство и решит проблему БЕСПОРЯДКОВ и МАРОДЕРСТВА так, как она должны быть решена»,— написал хозяин Овального кабинета.

Еще до того как федеральные власти успели развернуть нацгвардию на улицах города, Гэвин Ньюсом обвинил Вашингтон в «намеренной провокации» и попытке «усилить напряженность». Губернатор Калифорнии заверил, что в штате хватает полицейских, а потому в подкреплении, направленном Вашингтоном, нет никакого практического смысла. «Они хотят зрелища»,— объяснил решение Дональда Трампа господин Ньюсом. «Не давайте им зрелища. Ни в коем случае не применяйте насилие. Высказывайтесь мирно»,— призвал протестующих демократ.

Решил не оставаться в стороне и глава Пентагона Пит Хегсет. «Если насилие продолжится, будут мобилизованы морские пехотинцы из Кэмп-Пендлтона — они находятся в состоянии повышенной боеготовности»,— заявил министр обороны США.

После этого господин Ньюсом заподозрил господина Хегсета в «безумии», подчеркнув: «Министр обороны угрожает развернуть морских пехотинцев на американской земле против собственных граждан».

Как СМИ восприняли действия президента США в отношении протестующих в Лос-Анджелесе

Однако до отправки морпехов на усмирение горожан дело, судя по всему, не дойдет. Спустя шесть часов после поста об отправке в Лос-Анджелес национальных гвардейцев Дональд Трамп опубликовал новое сообщение в Truth Social. Из него выяснилось, что пока политики ругались и спорили, бойцы нацгвардии со всем уже справились. «Отличная работа после двух дней насилия, столкновений и беспорядков»,— провозгласил президент США.

По его словам, «некомпетентные» губернатор (чья фамилия снова была исковеркана) и мэр, «как обычно, неспособны справиться с поставленной задачей».

Однако, заверил президент США, федеральные власти не станут «мириться с леворадикальными протестами». «Кроме того, с этого момента ЗАПРЕЩАЕТСЯ носить маски на акциях протеста. Что скрывают эти люди и почему??? Еще раз спасибо национальной гвардии за хорошо проделанную работу!» — добавил Дональд Трамп.

Впрочем, по мнению экспертов, вряд ли на этом противостояние Белого дома и оппонентов жесткой линии по борьбе с мигрантами закончится. Тем более что при высылке нелегалов ICE периодически действительно проявляет чрезмерное усердие и депортирует из страны даже тех, кто находится в США на законных основаниях.

Антон Васильев

Фотогалерея

Массовые беспорядки в Лос-Анджелесе

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Протесты в Лос-Анджелесе начались после задержания десятков нелегалов

Протесты в Лос-Анджелесе начались после задержания десятков нелегалов

Фото: Daniel Cole / Reuters

Всего за неделю в окрестностях города задержали 118 человек по подозрению в нарушении миграционного законодательства

Всего за неделю в окрестностях города задержали 118 человек по подозрению в нарушении миграционного законодательства

Фото: Barbara Davidson / Reuters

Задержание участника протестов

Задержание участника протестов

Фото: Jae C. Hong / AP

Сотрудники пограничной службы применяют слезоточивый газ против протестующих

Сотрудники пограничной службы применяют слезоточивый газ против протестующих

Фото: Eric Thayer / AP

Один из главных лозунгов протестующих — «Ни один человек не нелегален»

Один из главных лозунгов протестующих — «Ни один человек не нелегален»

Фото: Daniel Cole / Reuters

Прокурор по Центральному округу Калифорнии Билл Эссейли в комментарии для местных СМИ заявил, что для поддержания порядка в городе потребуется порядка 2 тыс. военнослужащих

Прокурор по Центральному округу Калифорнии Билл Эссейли в комментарии для местных СМИ заявил, что для поддержания порядка в городе потребуется порядка 2 тыс. военнослужащих

Фото: Barbara Davidson / Reuters

Среди участников протестов есть пострадавшие

Среди участников протестов есть пострадавшие

Фото: Eric Thayer / AP

Власти заявили, что участники беспорядков пинали полицейские машины и применяли «коктейли Молотова»

Власти заявили, что участники беспорядков пинали полицейские машины и применяли «коктейли Молотова»

Фото: Daniel Cole / Reuters

Пока протестующих пытается сдерживать местная полиция

Пока протестующих пытается сдерживать местная полиция

Фото: Barbara Davidson / Reuters

Войска Национальной гвардии США будут введены в Лос-Анджелес для подавления массовых протестов в течение 24 часов

Войска Национальной гвардии США будут введены в Лос-Анджелес для подавления массовых протестов в течение 24 часов

Фото: Daniel Cole / Reuters

Задержание женщины, которая участвовала в протестах

Задержание женщины, которая участвовала в протестах

Фото: Barbara Davidson / Reuters

Протестующие рядом с горящей тележкой для покупок

Протестующие рядом с горящей тележкой для покупок

Фото: Daniel Cole / Reuters

Президент Дональд Трамп обвинил власти штата в некомпетентности из-за продолжающихся столкновений

Президент Дональд Трамп обвинил власти штата в некомпетентности из-за продолжающихся столкновений

Фото: Ethan Swope / AP

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Протесты в Лос-Анджелесе начались после задержания десятков нелегалов

Фото: Daniel Cole / Reuters

Всего за неделю в окрестностях города задержали 118 человек по подозрению в нарушении миграционного законодательства

Фото: Barbara Davidson / Reuters

Задержание участника протестов

Фото: Jae C. Hong / AP

Сотрудники пограничной службы применяют слезоточивый газ против протестующих

Фото: Eric Thayer / AP

Один из главных лозунгов протестующих — «Ни один человек не нелегален»

Фото: Daniel Cole / Reuters

Прокурор по Центральному округу Калифорнии Билл Эссейли в комментарии для местных СМИ заявил, что для поддержания порядка в городе потребуется порядка 2 тыс. военнослужащих

Фото: Barbara Davidson / Reuters

Среди участников протестов есть пострадавшие

Фото: Eric Thayer / AP

Власти заявили, что участники беспорядков пинали полицейские машины и применяли «коктейли Молотова»

Фото: Daniel Cole / Reuters

Пока протестующих пытается сдерживать местная полиция

Фото: Barbara Davidson / Reuters

Войска Национальной гвардии США будут введены в Лос-Анджелес для подавления массовых протестов в течение 24 часов

Фото: Daniel Cole / Reuters

Задержание женщины, которая участвовала в протестах

Фото: Barbara Davidson / Reuters

Протестующие рядом с горящей тележкой для покупок

Фото: Daniel Cole / Reuters

Президент Дональд Трамп обвинил власти штата в некомпетентности из-за продолжающихся столкновений

Фото: Ethan Swope / AP

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  • Газета «Коммерсантъ» №101/П от 09.06.2025, стр. 6

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