Дональд Трамп пошел на Калифорнию

В одном из крупнейших городов США, Лос-Анджелесе, вспыхнули беспорядки из-за действий Иммиграционной и таможенной службы США (ICE), занятой по распоряжению Белого дома поимкой и высылкой нелегалов из страны. Для подавления волнений Дональд Трамп распорядился отправить в мегаполис, который считается одним из «городов-убежищ» для мигрантов, 2 тыс. бойцов национальной гвардии. Власти Калифорнии обвинили администрацию президента США в попытке устроить «зрелище», «безумии» и устрашении собственных граждан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рейд сотрудников иммиграционной службы, отлавливающей незаконно находящихся в США людей, вылился в Лос-Анджелесе сначала в протесты, а затем и в беспорядки

Фото: Daniel Cole / Reuters Рейд сотрудников иммиграционной службы, отлавливающей незаконно находящихся в США людей, вылился в Лос-Анджелесе сначала в протесты, а затем и в беспорядки

Фото: Daniel Cole / Reuters

Борьба с нелегальной миграцией, которую Дональд Трамп провозгласил одной из своих ключевых задач на посту президента США, похоже, перешла в горячую фазу. В ходе реализации поставленной задачи — в течение первого года второго президентского срока Трампа выслать из страны 1 млн человек — Белый дом столкнулся сначала с противодействием правозащитников, а теперь и с необходимостью подавлять народные волнения. Руководство штатов и городов не всегда оказывается заодно с федеральными властями, что лишний раз напоминает: миграция — один из острейших для Америки политических вопросов.

В последние дни полем боя стала Калифорния, где власть находится в руках демократов, а большая часть населения откровенно недолюбливает действующего президента. Очередной рейд ICE в Лос-Анджелесе спровоцировал ожесточенные протесты в пятницу, 6 июня, которые продолжились и на следующий день.

По данным очевидцев, сотрудники службы, столкнувшиеся с сопротивлением во время операции по выявлению незаконно находящихся в США людей, использовали слезоточивый газ и светошумовые гранаты.

Действия федеральных властей раскритиковала мэр Лос-Анджелеса Карен Басс, за что тут же получила жесткий ответ от назначенного господином Трампом уполномоченного по вопросам пограничной безопасности (так называемого царя границы) Тома Хоумана. «Мы делаем Лос-Анджелес безопаснее. Мэр Басс должна быть нам благодарна»,— сказал курирующий депортационную политику США чиновник.

Так или иначе, 6 июня ICE удалось задержать 44 человека, а разгоряченные митингующие, которые сочли действия федералов чересчур жестокими, ответили полиции «кусками бетона». Несмотря на красочность картинки из районов Лос-Анджелеса, прошедшие акции трудно назвать массовыми. По данным СМИ, одна из них собрала около 300 человек, другая — примерно 60. У некоторых демонстрантов при себе были флаги Мексики и плакаты с лозунгом «ICE, вон из Лос-Анджелеса!».

Впрочем, Белому дому этого оказалось достаточно. По словам советника президента США по внутренней безопасности Стивена Миллера, в калифорнийском мегаполисе произошло «насильственное восстание». Утром в воскресенье, 8 июня (по европейскому времени), стало известно, что Дональд Трамп распорядился отправить в Лос-Анджелес 2 тыс. бойцов национальной гвардии для подавления протестов. По словам пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт, это стало реакцией администрации «на беззаконие, которому позволили укорениться». А сделали это, по ее мнению, «некомпетентные» власти Калифорнии и Лос-Анджелеса, представляющие Демократическую партию.

Высказался в своей соцсети Truth Social и Дональд Трамп, в очередной раз исковеркав фамилию губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома. «Если губернатор Калифорнии Гэвин Ньюскам («scum» — «отброс», «подлец», «ничтожество».— “Ъ”) и мэр Лос-Анджелеса Карен Басс не могут выполнять свою работу, а все знают, что они не могут, тогда вмешается федеральное правительство и решит проблему БЕСПОРЯДКОВ и МАРОДЕРСТВА так, как она должны быть решена»,— написал хозяин Овального кабинета.

Еще до того как федеральные власти успели развернуть нацгвардию на улицах города, Гэвин Ньюсом обвинил Вашингтон в «намеренной провокации» и попытке «усилить напряженность». Губернатор Калифорнии заверил, что в штате хватает полицейских, а потому в подкреплении, направленном Вашингтоном, нет никакого практического смысла. «Они хотят зрелища»,— объяснил решение Дональда Трампа господин Ньюсом. «Не давайте им зрелища. Ни в коем случае не применяйте насилие. Высказывайтесь мирно»,— призвал протестующих демократ.

Решил не оставаться в стороне и глава Пентагона Пит Хегсет. «Если насилие продолжится, будут мобилизованы морские пехотинцы из Кэмп-Пендлтона — они находятся в состоянии повышенной боеготовности»,— заявил министр обороны США.

После этого господин Ньюсом заподозрил господина Хегсета в «безумии», подчеркнув: «Министр обороны угрожает развернуть морских пехотинцев на американской земле против собственных граждан».

Однако до отправки морпехов на усмирение горожан дело, судя по всему, не дойдет. Спустя шесть часов после поста об отправке в Лос-Анджелес национальных гвардейцев Дональд Трамп опубликовал новое сообщение в Truth Social. Из него выяснилось, что пока политики ругались и спорили, бойцы нацгвардии со всем уже справились. «Отличная работа после двух дней насилия, столкновений и беспорядков»,— провозгласил президент США.

По его словам, «некомпетентные» губернатор (чья фамилия снова была исковеркана) и мэр, «как обычно, неспособны справиться с поставленной задачей».

Однако, заверил президент США, федеральные власти не станут «мириться с леворадикальными протестами». «Кроме того, с этого момента ЗАПРЕЩАЕТСЯ носить маски на акциях протеста. Что скрывают эти люди и почему??? Еще раз спасибо национальной гвардии за хорошо проделанную работу!» — добавил Дональд Трамп.

Впрочем, по мнению экспертов, вряд ли на этом противостояние Белого дома и оппонентов жесткой линии по борьбе с мигрантами закончится. Тем более что при высылке нелегалов ICE периодически действительно проявляет чрезмерное усердие и депортирует из страны даже тех, кто находится в США на законных основаниях.

Антон Васильев