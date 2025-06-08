Опрос: Треть петербуржцев готовы ждать доставку в течение одного-двух дней

Почти половина (45%) жителей Петербурга обращают внимание на сроки доставки при выборе товаров на маркетплейсах. Среди них трети (33%) важно получить доставку через один-два дня, а 29% готовы ждать до трех дней. Такими данными по итогам собственного исследования с «Ъ-СПб» поделились аналитики сервиса «Яндекс Маркет».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Согласно проведенному опросу, для 26% респондентов ожидание доставки зависит от конкретной категории товаров. Дольше всего (более пяти дней) петербуржцы готовы ждать электронику, автозапчасти и аксессуары для авто. А продукты питания и товары повседневного спроса жители города рассчитывают получить быстрее.

В целом же сроки доставки являются для петербуржцев одним из самых важных параметров. И если при заказе товара доставка оказалась медленной (более пять дней), 46% опрошенных выберут в будущем заказать товар у другого продавца, отмечается в исследовании.

Прежде «Ъ-СПб» писал, что согласно результатам другого исследования, свыше 40% жителей Петербурга обращают внимание на бренд, у которого приобретают товар на маркетплейсах. При этом каждый десятый покупатель возвращается за покупками к одному и тому же продавцу или имеет любимый магазин на площадках.

Андрей Цедрик