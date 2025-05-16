Опрос: Петербуржцы рассказали, по каким критериям выбирают бренды на маркетплейсах

Свыше 40% жителей Петербурга обращают внимание на бренд, у которого приобретают товар на маркетплейсах. При этом каждый десятый покупатель возвращается за покупками к одному и тому же продавцу или имеет любимый магазин на площадках. Такими данными с «Ъ-СПб» по итогам собственного исследования поделились аналитики сервиса «Яндекс Маркет».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

В ходе проведенного опроса также выяснилось, что для петербуржцев особенно важен бренд в категориях «Электроника» (51%), «Товары для детей» (36%), «Одежда и обувь» (32%), «Продукты и товары повседневного спроса» (26%), «Уход и парфюмерия» (25%).

При выборе товаров на маркетплейсе более половины (53%) жителей города добавляют новые магазины во вкладку «Избранное», еще почти 20% совершают покупку именно из этого раздела. Кроме того, пользователи предпочитают подписываться на витрины (персональные страницы) брендов на площадке, чтобы следить за их обновлениями.

Помимо этого, жители Северной столицы отмечают, что заходят на маркетплейс с целью купить товар только у определенного бренда — так происходит в четырех случаев из десяти. На их решение вернуться в магазин за повторной покупкой влияет положительный опыт использования первого товара, купленного у продавца (41%), скидки и спецпредложения (34%) и необычные рекламные креативы бренда (26%), отмечается в исследовании.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что согласно другому опросу, более трети покупателей в Петербурге находят у себя признаки онлайн-шопоголизма.

Андрей Цедрик