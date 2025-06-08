Нацгвардия будет введена в Лос-Анджелес в течение 24 часов

Войска Национальной гвардии США будут введены в Лос-Анджелес для подавления массовых протестов в течение 24 часов. Об этом заявил представитель Белого дома по вопросам правоохранительных органов в Южной Калифорнии, пишет The New York Times.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Daniel Cole / Reuters Фото: Daniel Cole / Reuters

Прокурор по Центральному округу Калифорнии Билл Эссейли в комментарии для местных СМИ заявил, что для поддержания порядка в городе потребуется порядка 2 тыс. военнослужащих.

Ранее власти штата раскритиковали решения Вашингтона по вводу войск. Губернатор Гэвин Ньюсом в соцсети X призвал отказаться от насилия, а также высказал мнение, что федеральное правительство направляет солдат не потому, что местные правоохранительные органы не справляются самостоятельно, а «потому что им хочется зрелища». Президент Дональд Трамп, в свою очередь, обвинил власти штата в некомпетентности. А также в своей соцсети Truth Social поблагодарил Нацгвардию за наведение порядка. Вскоре после появления поста господина Трампа мэр Лос-Анджелеса Карен Басс заявила, что «вообще-то Национальная гвардия еще не прибыла в город».

Протесты в Лос-Анджелесе начались после массовых рейдов миграционной полиции и задержания десятков нелегалов. Протестующие вышли на улицы с плакатами «Ни один человек не нелегален». Произошли стычки с полицией. Власти заявили, что участники беспорядков пинали полицейские машины и применяли «коктейли Молотова».