Рейды против мигрантов привели к уличным столкновениям в Лос-Анджелесе

Рейды миграционной и таможенной полиции (ICE) США 6 июня в Лос-Анджелесе встретили сопротивление местных жителей. Полиция разогнала митинг после появления сообщений о пикетчиках, метающих куски бетона. Об этом сообщает местное издание Los Angeles Times (LAT).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Daniel Cole / Reuters Фото: Daniel Cole / Reuters

По версии газеты, поводом для беспорядков стали рейды ICE, проведенные ранее в тот же день. Около 13:30 по местному времени (20:30 мск) миграционная полиция задержала сотрудников оптового магазина одежды в районе Фэшн-дистрикт. На улице у магазина собралось около 100 человек, несогласных с политикой властей. Агенты ICE применили против толпы перцовый газ и светошумовые гранаты.

Представитель одного из отделов ICE Ясмин Питтс О’Киф заявила, что в течение дня 6 июня федеральные агенты задержали 45 человек и провели 4 обыска в местах, где могли укрываться люди, незаконно находящиеся на территории США. Помимо мигрантов был задержан президент местного профсоюза работников сферы услуг Дэвид Уэрта. По данным LAT, его освобождение было одним из требований протестующих у здания федерального правительства.

Толпа примерно из 200 человек собралась около 19:00 по местному времени (2:00 мск). В 20:00 (3:00 мск), уточняет LAT, в полицию поступили сообщения об «агрессивных личностях», которые кидали большие куски бетона в офицеров полиции. Вскоре после этого митинг был разогнан властями, а в городе ввели режим тактической угрозы.

Телеканал CBS сообщил, что среднее количество задержаний, проводимых ICE за сутки, достигло 2 тыс. человек. Ранее этот показатель держался на уровне 600.

Степан Мельчаков