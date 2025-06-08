Энергетики требуют 306 млн рублей с воронежского КБХА

Воронежское ООО «ЭСК "Энергостандарт"» обратилось в арбитражный суд региона к АО «Конструкторское бюро химавтоматики» (КБХА, интегрировано в АО «НПО Энергомаш» госкорпорации «Роскосмоса»). Это следует из картотеки арбитражных дел. Два заявления поступили 3 и 4 июня. В первом случае сумма требований в иске составляет 211,3 млн руб., во втором — 94,5 млн руб. Суть претензий не уточняется, иски не приняты к производству.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Ранее компании уже встречались в суде. В декабре 2024 года в воронежский арбитражный суд поступил иск «Энергостандарта» о взыскании 100 тыс. руб. с производителей двигателей для ракет. Разбирательство назначено на июль. За полгода до этого энерегетики подавали к КБХА более крупные иски. В первом случае дело завершилось мировым соглашением, по которому КБХА обязалось выплатить пеню в 33 млн руб. за период с 2 октября 2022 года по 31 июля 2024 года. Во втором иске конструкторское бюро проиграло суд. Спор касался задолженности в 91,8 млн руб. по договору поставки электрической энергии № 22Вр-740 от 20 июня 2022 года за период с марта по апрель 2024 года.

В феврале этого года АО «Русполимет», специализирующееся на производстве чугуна, обратилось в арбитражный суд Воронежской области с иском к «Конструкторское бюро химавтоматики». Размер заявленных требований — 125,7 млн руб. Иск принят к судом, 17 июня дело собираются рассмотреть.

АО «КБХА» входит в Воронежский центр ракетного двигателестроения, интегрировано в АО «НПО Энергомаш» «Роскосмоса». По данным Rusprofile, компания зарегистрирована в 2004 году в Воронеже с уставным капиталом 21,4 млрд руб. Основной вид деятельности — исследования и разработки в области естественных и технических наук. Директор — Александр Печагин. ООО «ЭСК "Энергостандарт"» зарегистрировано в 2017 году в Воронеже с уставным капиталом в 100 тыс. руб. Основной вид деятельности — торговля электроэнергией. Гендиректор и единственный собственник — Марина Кутищева. В 2024 году выручка составила 6,5 млрд руб., чистая прибыль — 49 млн руб.

О том, что воронежское КБХА пытается взыскать с подрядчиков почти 4 млрд руб., — в публикации «Ъ-Черноземье»