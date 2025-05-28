Воронежское КБХА пытается взыскать с подрядчиков почти 4 млрд рублей

В арбитражный суд Воронежской области поступило пять исков местного производителя ракетных двигателей АО «Конструкторское бюро химавтоматики» к московским ООО «Нагваль Стройтех» и ООО «Гарантстрой». Общая сумма требований составляет 3,9 млрд руб. Данные приводятся в картотеке арбитражных дел.

Более подробной информации о спорах в суде нет, иски не приняты к производству. Основная часть требований направлена к ООО «Нагваль Стройтех» — 3,39 млрд руб. Два оставшихся иска к этой компании — 449,8 и 143,2 млн руб. ООО «Гарантстрой» также фигурирует в делах, но с меньшими суммами: 7,7 и 29,1 млн руб.

В апреле КБХА уже подавало иск к московскому ООО «Нагваль Стройтех» на сумму около 1 млрд руб. Однако спустя несколько дней суд отклонил исковое заявление за неуплату госпошлины. Суть претензий так же была неизвестна.

По данным портала госзакупок, 24 марта КБХА расторгло контракт с «Нагваль Стройтех» на 5,7 млрд руб., заключенный в июле 2022 года. Компания должна была выполнить работы для производства двигателей ракет-носителей «Союз». Аванс составил 3,5 млрд руб., но обязательства выполнены только на 86 млн руб. С мая 2024 года работы велись медленно, а в январе 2025 года прекратились. КБХА направляло несколько писем с требованием неустоек, но подрядчик не выплатил сумму полностью. В январе КБХА отказалась от другого контракта с «Нагваль Стройтех» на 1,7 млрд руб., заключенного в октябре 2021 года. Аванс составил 1,3 млрд руб., но обязательства выполнены лишь на 200,9 млн руб.

21 марта КБХА разорвало контракт с ООО «Гарантстрой» на 1,2 млрд руб. для реконструкции и техперевооружения производства двигателей РД0124А и РД0146Д. Аванс составил 281,3 млн руб., но подрядчик выполнил работы лишь на 1,8 млн руб. и полностью прекратил работы в октябре прошлого года. «Гарантстрой» также не выплатил неустойки на 172,8 млн руб.

О том, что воронежское КБХА продало недвижимость на 366 млн рублей — в материале «Ъ-Черноземье»

Анна Швечикова