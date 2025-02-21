Нижегородский «Русполимет» требует с воронежского КБХА 125 млн рублей

АО «Русполимет», специализирующееся на производстве чугуна, обратилосьв арбитражный суд Воронежской области с иском к местному АО «Конструктивное бюро химавтоматики» (КБХА, интегрировано в АО «НПО Энергомаш» госкорпорации «Роскосмоса»). Размер заявленных требований — 125,7 млн руб. Это следует из картотеки арбитражных дел. Иск принят к производству, заседание назначено на 29 апреля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным Rusprofile, АО «Русполимет» зарегистрировано в Нижегородской области в 2005 году для производства чугуна, стали и ферросплавов. Уставный капитал — 150,3 млн руб. Гендиректор — Максим Клочай. Учредителем является нижегородское ООО «Мотор-Инвест», которое контролирует бывший вице-губернатор Нижегородской области и топ-менеджер «Северстали» Виктор Клочай (ему принадлежит доля в 99,59%), еще 0,41% у Максима Клочая. В 2018 году общество показало выручку в 10 млрд руб., чистая прибыль составила 268 млн руб. Более актуальные показатели не разглашаются.

В июле 2024 года структура «Роскосмоса» добилась взыскания с воронежского КБХА 487 млн руб. Уточнялось, что 462,9 млн руб. составлял основной долг, еще 24,2 млн руб. пришлось на неустойку.

Егор Якимов