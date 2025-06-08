Японские ученые создали саморастворяющийся в соленой воде пластик

Японские исследователи из центра изучения новых материалов RIKEN и Токийского университета разработали экологичный пластик, способный полностью разлагаться в соленой воде всего за час. По мнению ученых, этот материал может стать решением глобальной проблемы загрязнения окружающей среды, так как современные биоразлагаемые пластики разлагаются медленно и не полностью.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Manami Yamada / Reuters Фото: Manami Yamada / Reuters

Новый вид пластика не уступает по прочности традиционным аналогам на нефтяной основе, однако в отличие от них он быстро распадается под действием соленой воды, а его остатки перерабатываются природными бактериями без образования микропластика. Новый материал растворяется в морской воде за 60 минут, а в почве — примерно за 200 часов. При этом он нетоксичен, огнестоек и не выделяет углекислый газ.

Пока материал не готов к массовому производству: ученые работают над оптимальным методом нанесения покрытия. Однако его внедрение может значительно снизить загрязнение. По прогнозам ООН, через 15 лет объем пластиковых отходов в океане утроится, достигнув 37 млн тонн в год.

Евгений Федуненко