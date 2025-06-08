Суд рассмотрит иск прокурора к виновным во взрыве газа в жилом доме Новосибирска

В Заельцовский райсуд Новосибирска поступил иск прокуратуры к Евгению Кавуну и Ирине Урбах, которые получили длительные сроки лишения свободы по делу о взрыве газа в жилом доме в феврале 2023 года и гибели 15 человек. Иск заявлен в интересах мэрии, следует из материалов суда. Дата слушаний пока не назначена.

Прокуратура предъявила иск Евгению Кавуну и Ирине Урбах еще в ходе уголовного процесса, который проходил в феврале-ноябре 2024 года, однако суд тогда решил, что этот вопрос нужно рассматривать в порядке гражданского судопроизводства. Напомним, надзорное ведомство требует взыскать с обвиняемых в пользу мэрии почти 336 млн руб. Эта сумма была потрачена из городской казны на выплату компенсаций жильцам дома, который по результатам экспертизы был признан аварийным и снесен, а также на ремонт пострадавших от взрывной волны соседних домов.

В ноябре 2024 года Заельцовский райсуд Новосибирска признал Евгения Кавуна и Ирину Урбах виновными по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) и ст. 168 УК РФ (уничтожение имущества) и назначил им соответственно 10 лет 3 месяца и 10 лет колонии общего режима. В мае 2025 года областной суд смягчил каждому наказание на полгода.

ЧП произошло 9 февраля 2023 года. В газифицированном многоквартирном доме №39 на улице Линейная прогремел взрыв. В результате взрыва и обрушения дома погибли 15 человек, травмы различной тяжести получили 11 жильцов. В тот же день сотрудники УФСБ задержали подозреваемых Евгения Кавуна и Ирину Урбах. Они, говорится в деле, представлялись сотрудниками газосервисной компании, занимались заменой газового оборудования, не имея необходимых знаний и допуска к выполнению работ. Причиной взрыва, уничтожившего подъезд пятиэтажки, как определило следствие, стала разгерметизация установленного фигурантами шланга.

Илья Николаев