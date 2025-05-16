Виновным в гибели 15 человек из-за взрыва газа в Новосибирске смягчили приговор

Новосибирский областной суд сегодня рассмотрел апелляционную жалобу защиты на приговор виновным в гибели 15 человек в результате взрыва газа в жилом доме. Лжесотрудникам газосервисной компании Евгению Кавуну сократили срок заключения с 10 лет 3 месяцев до 9 лет 9 месяцев, Ирине Урбах — с 10 лет до 9,5 лет, рассказали «Ъ-Сибирь источники, пояснив, что по одному из обвинений — об уничтожение имущества в крупном размере (ст. 168 УК РФ) — истекли сроки давности. По этой статье УК осужденных от наказания освободили.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

В ноябре 2024 года Заельцовский райсуд Новосибирска признал Евгения Кавуна и Ирину Урбах виновными по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) и ст. 168 УК РФ (уничтожение имущества) и назначил им соответственно 10 лет 3 месяца и 10 лет колонии общего режима. Защитники, настаивавшие на невиновности своих клиентов, обжаловали приговор.

ЧП произошло 9 февраля 2023 года в 7:30 утра. В газифицированном многоквартирном доме №39 на улице Линейная прогремел взрыв. В результате взрыва и обрушения дома погибли 15 человек, включая двухлетнего ребенка, травмы различной тяжести получили 11 жильцов. В тот же день сотрудники новосибирского УФСБ задержали подозреваемых Евгения Кавуна и Ирину Урбах. Они, говорится в деле, представлялись сотрудниками газосервисной компании, занимались заменой газового оборудования, не имея необходимых знаний и допуска к выполнению работ. Причиной взрыва, уничтожившего подъезд пятиэтажки, как определило следствие, стала разгерметизация установленного фигурантами шланга.

Илья Николаев