WP: Пентагон обратился к конкурентам SpaceX после ссоры Маска и Трампа

Пентагон и NASA обратились к конкурентам SpaceX, которую возглавляет миллиардер Илон Маск, с просьбой ускорить разработку космических аппаратов и ракет, пишет The Washington Post со ссылкой на источники. Причиной обращения стал публичный конфликт Илона Маска и президента США Дональда Трампа.

Как сообщили собеседники газеты, Пентагон и NASA обратились Rocket Lab, Stoke Space и Blue Origin. Американские чиновники интересовались, когда их ракеты получится запускать в рамках государственных космических миссий.

Источник в NASA сказал, что поначалу наблюдать за конфликтом Дональда Трампа и Илона Маска было «занимательно». Однако когда глава SpaceX пригрозил вывести из эксплуатации корабль Dragon, «это действительно напугало». Аналогичная реакция была и у чиновников Пентагона.

Конфликт Дональда Трампа и Илона Маска начался сразу после того, как миллиардер ушел с должности главы Департамента эффективности правительства (DOGE). Он раскритиковал проект бюджета США, который уже подписал президент, и заявил, что без него господин Трамп не выиграл бы выборы. В ответ Дональд Трамп пригрозил лишить компании Илона Маска всех субсидий и госконтрактов.

Подробности конфликта — в материале «Ъ» «Не милые бранятся».