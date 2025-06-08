WP: Маск и Бессент подрались в Белом доме

Экс-глава Департамента эффективности правительства США (DOGE) и министр финансов страны Скотт Бессент устроили драку в Белом доме, рассказал The Washington Post (WP) бывший советник Дональда Трампа Стивен Бэннон. По его словам, конфликт произошел из-за разногласий по поводу кандидатуры на пост главы Налогового управления (IRS).

Как уточняет WP, инцидент произошел в середине апреля. Тогда Илон Маск и Скотт Бессент встретились с Дональдом Трампом для обсуждения кандидатов на руководящую должность IRS. Президент поддержал предложения министра финансов.

После встречи с Дональдом Трампом Илон Маск и Скотт Бессент вместе вышли в коридор, где начали обмениваться оскорблениями. Среди прочего министр обвинил главу DOGE в мошенничестве. После этого Илон Маск ударил плечом в грудь Скотта Бессента, на что тот ударил его в ответ. Несколько человек вмешались и разняли драку.