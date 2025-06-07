Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что Брюссель сознательно разжигает и затягивает украинский конфликт. По его словам, Евросоюз использует Украину как «щит», прикрываясь при этом защитой континента.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Брюссель ведет Европу к десятилетию конфликта, представляя Украину как щит, защищающий континент. Вы не потушите пожар, подливая масло в огонь»,— написал господин Орбан в социальной сети X. Он отметил значимость перехода от эскалации к прекращению огня, миру и безопасности, которые достижимы путем переговоров.

Еще в марте премьер Венгрии выражал уверенность, что европейские лидеры не заинтересованы в мире на Украине. Он отмечал, что Евросоюз требует от Киева продолжения войны, обещая взамен членство в сообществе. Господин Орбан также призывал страны ЕС возобновить переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Без этого, убежден Виктор Орбан, невозможно прийти к мирному урегулированию на Украине.