Канада анонсировала пакет военной помощи Украине на сумму более $25 млн

Канада отправит Украине военную технику, боеприпасы и оборудование на сумму более 35 млн канадских долларов ($25,5 млн). Об этом говорится в пресс-релизе канадского Министерства национальной обороны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бронемашины Coyote

Фото: Jimderkaisser / Wikipedia Бронемашины Coyote

Фото: Jimderkaisser / Wikipedia

Пакет военной помощи включает в себя бронемашины Coyote и Bison, а также новое оборудование и боеприпасы на сумму 30 млн канадских долларов ($21,9 млн). Кроме того, Украине отправят системы защиты от помех для средств радиоэлектронной борьбы на сумму 5 млн канадских долларов ($3,6 млн).

Решение принято по итогам визита министра обороны Канады Дэвида Макгинти в Брюссель. Там состоялись 28-е заседание контактной группы по обороне Украины и встреча министров обороны стран НАТО.

В декабре 2024 года Канада передала Украине 64 бронемашины Coyote. Кроме того, Канада пообещала в течение пяти лет выделить 389 млн канадских долларов ($285 млн) на обучение пилотов F-16 для украинских вооруженных сил, поставку оборудования для аэродромов и поддержку авиабаз и флота Украины.

Об итогах встречи в Брюсселе — в материале «Ъ» «У НАТО и США по Украине не сходится».

Елизавета Шмакова