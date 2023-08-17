«Нижнекамскнефтехим» требует банкротства турецкой компании Gemont

ПАО «Нижнекамскнефтехим» (входит в «Сибур») инициировало банкротство инжиниринговой компании из Турции Gemont Endustri Tesisleri Imalat Ve Montaj AS (Gemont), российская «дочка» которой ООО «Гемонт» строила для него этиленовый комплекс. Как сообщил «Интерфакс», заявление химическая компания подала в Арбитражный суд Татарстана 14 августа.

В июле 2023 года «Нижнекамскнефтехим» информировал о намерении инициировать банкротство Gemont, поскольку она не вернула ему заем в размере 172 млн руб. ($2,97 млн на момент выдачи), предоставленный год назад под 15% годовых для выплаты долга по зарплате протестовавшим работникам ООО «Гемонт».

Долг Gemont перед «Нижнекасмкнефтехимом» был подтвержден в марте Арбитражном суде Татарстана. Он постановил взыскать в пользу нижнекамской компании $2,97 млн основного долга, $272,3 тыс. процентов и $487,9 тыс. неустойки, а до исполнения обязательств — начислять проценты из расчета 15% годовых на сумму основного долга, а также неустойку на $3,05 млн в размере 0,1% за каждый день просрочки.

Холдинг Gemont основан в 1991 году в Стамбуле, занимается строительством промышленных комплексов.

ООО «Гемонт» и «Нижнекамскнефтехим» заключили контракт на строительство установки этилена ЭП-600 в феврале 2020 года. Объект должен был быть завершен к июлю 2023 года. Однако в 2022 году контракт по инициативе «Нижнекамскнефтехима» был расторгнут. В апреле 2023 года Арбитражный суд Татарстана удовлетворил заявление ООО «Гемонт» о своем банкротстве с суммой долга 18,6 млрд руб. Теперь возведением этиленовой установки занимаются российские компании, срок ее ввода отложен на середину 2024 года.

Полина Петрова, "Ъ-Казань"