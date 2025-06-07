Трамп пообещал проверить госконтракты с компаниями Маска

Президент США Дональд Трамп заявил, что власти страны проедут оценку государственных контрактов, которые были заключены с компаниями миллиардера Илона Маска. Ранее он допускал отзыв госконтрактов и субсидий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Дональд Трамп

Фото: Nathan Howard / Reuters Президент США Дональд Трамп

Фото: Nathan Howard / Reuters

«Мы рассмотрим все. Это большие деньги, большие субсидии, поэтому мы рассмотрим. Только если это будет справедливо по отношению к нему и стране»,— сказал Дональд Трамп журналистам (цитата по сайту пресс-пула Белого дома).

На вопрос об отношении к Илону Маску президент США сказал, что у него было много работы с Китаем, Россией и Ираном. «Я не думаю об Илоне Маске. Просто желаю ему всего наилучшего»,— добавил он.

С начала июня Дональд Трамп и Илон Маск ведут публичный конфликт. Миллиардер заявил, что без него господин Трамп не стал бы президентом, а также назвал уже подписанный проект бюджета США «отвратительной мерзостью». В ответ президент назвал господина Маска «сумасшедшим» и грозил лишить его компании всех государственных контрактов.

Подробнее — в материале «Не милые бранятся».