Маск ответил Медведеву на предложение о перемирии с Трампом

Американский миллиардер Илон Маск опубликовал смеющийся смайлик в ответ на пост зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева. Ранее российский чиновник написал о готовности посредничать в переговорах между бизнесменом и президентом США Дональдом Трампом. Оба поста опубликованы в соцсети X.

С начала июня продолжается публичная перепалка между Илоном Маском и Дональдом Трампом. Миллиардер заявлял, что без его поддержки господин Трамп не выиграл бы выборы, а также называл проект бюджета США «отвратительной мерзостью». Дональд Трамп в ответ пригрозил отменить субсидирование компаний Илона Маска.

6 июня Дмитрий Медведев обратился к Дональду Трампу и Илону Маску с просьбой не ссориться. Он добавил, что Россия готова стать посредником в переговорах между ними за оплату в виде акций компании господина Маска Starlink.

Подробнее — в материале «Не милые бранятся».