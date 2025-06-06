МЧС предложило штрафовать за купание в пьяном виде

В МЧС разработали проект приказа, которым вводятся новые правила обеспечения безопасности на водных объектах, в том числе на пляжах. Впервые вводится норма о запрете пользователям пляжей плавать при алкогольном опьянении. Новый приказ разработан взамен документа от 2020 года, который прекратит действие 1 сентября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Если сейчас человек придет на пляж в пьяном виде, но не будет распивать алкоголь, ему не запрещено заходить в воду. Новые правила вводят прямой запрет на это действие, независимо от того, где употреблялось спиртное, поясняет директор юридической группы «Яковлев и партнеры» Мария Яковлева.

Согласно другим нововведениям из проекта приказа МЧС, границы отведенной для купания акватории должны обозначаться буйками. Зона купания для детей и лиц, не умеющих плавать, должна быть глубиной не более 1,2 метра. Для предупреждения несчастных случаев матросы-спасатели должны будут ежедневно обследовать дно в пределах участка акватории, отведенного для прыжков в воду.

Подробнее — в материале «Ъ» «МЧС пропесочит отдыхающих».