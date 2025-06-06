МЧС пропесочит отдыхающих

МЧС собирается изменить правила обеспечения безопасности на пляжах. В проекте ведомственного приказа впервые вводится норма, запрещающая плавать в пьяном виде. В документе также будет прописано, что зона для купания детей должна быть не более 1,2 метра, а граница акватории, предназначенной для купания, обозначается буйками. Нововведения нужны для сокращения количества происшествий на пляжах, поясняют в МЧС, но эксперт считает, что запреты на безопасность никак не повлияют.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

МЧС опубликовало на regulation.gov.ru проект приказа с новыми правилами обеспечения безопасности на водных объектах, в том числе на пляжах. Сегодня эти правила утверждены приказом МЧС №732 от 2020 года, который прекратит свое действие 1 сентября.

В документе будет прописано, что границы акватории, отведенной для купания, должны обозначаться буйками.

Вводится норма, согласно которой зона купания для детей и лиц, не умеющих плавать, должна быть глубиной не более 1,2 метра.

Для «предупреждения» несчастных случаев матросы-спасатели должны будут ежедневно обследовать дно в пределах участка акватории, отведенного для прыжков в воду.

Одновременно появляется обязанность организации, ответственной за содержание пляжа, установить «знаки безопасности» на береговой полосе для обозначения границы зоны купания. Если пляж выводится из эксплуатации, его владелец обязан поставить информационный стенд за 15 дней до даты закрытия. В МЧС в ответе на запрос “Ъ” смысл вводимых норм не пояснили. Документ принимается для снижения происшествий на водных объектах и гибели людей в них, сказано в пояснительной записке, но какой-либо статистики не приводится.

В приказе также впервые появляется запрет для пользователей пляжей купаться в состоянии опьянения. Действующее законодательство запрещает употреблять алкоголь в общественных местах, в том числе в границах территорий, занятых пляжами, прудами, озерами и водохранилищами. Штраф за нарушение составляет 500–1,5 тыс. руб. Однако отдельного запрета на «пьяное купание» для посетителей пляжей нет.

«С принятием новых правил зона регулирования расширяется, инструментарий у контролирующих органов для пресечения опасных ситуаций на пляже станет шире»,— предполагает директор юридической группы «Яковлев и партнеры» Мария Яковлева. Сейчас, поясняет она, если человек пришел на пляж в пьяном виде, но не распивал алкоголь непосредственно там, ему не запрещено заходить в воду: новые правила вводят прямой запрет на это действие независимо от того, где употреблялось спиртное.

«Законодатель считает, что купание в пьяном виде является более общественно опасным деянием, чем появление на пляже в состоянии опьянения»,— добавляет советник КА Pen & Paper Алена Гришкова.

«Купание в нетрезвом виде увеличивает вероятность несчастного случая,— говорит нарколог Александр Ковтун.— Человек в состоянии опьянения менее бдителен, может не суметь правильно оценить свои возможности, ему труднее понять, что ситуация опасна. Алкоголь ухудшает реакцию, что увеличивает риск утопления».

Отдельной статьи КоАП РФ за нарушение новой нормы нет, пояснила Мария Яковлева, но встречаются нормы региональных законов, к примеру, в Якутии действует штраф 5 тыс. руб. за купание в пьяном виде в «несанкционированных местах». В теории, говорит госпожа Яковлева, в случае агрессивного поведения человека на пляже может быть применена статья 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство» (предусматривает арест до 15 суток).

Глава Мордовского отделения Всероссийского общества спасания на водах Валерий Евдокимов считает, что новые требования безопасность на пляжах не повысят. «Ведь и существующие сейчас запреты не соблюдаются,— пояснил “Ъ” эксперт.— Таблички висят, красные флаги выставляются, но люди все равно купаются, когда хотят и где хотят. Остановить это трудно».

Остальные нормы в проекте перекочевали из действующего приказа. Посетителям пляжей, как и сегодня, будет запрещено плавать на досках, бревнах и лежаках; сдвигать ограждения, обозначающие зону купания; нырять в воду за пределами пирсов и других специально приспособленных для этого мест. Сохраняется запрет приводить с собой животных за исключением собак-поводырей. Владелец пляжа будет обязан, как и раньше, вводить запрет на купание при скорости ветра более 5,5 метра в секунду или возникновении волн высотой 1,2–1,5 метра.

Проект приказа разработан МЧС в связи с федеральным законом «О безопасности людей на водных объектах», который вступает в силу 1 сентября 2025 года.

В качестве подзаконного акта к этому же документу МЧС разработало новые правила пользования маломерными судами (см. “Ъ” от 8 апреля). В них среди прочего прописано, что владельцы плавсредств должны будут возить с собой удостоверение личности, а инспекторы по маломерным судам будут иметь право проверить документ.

Иван Буранов