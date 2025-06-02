Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

«Пассажиравтортранс» потратит 5,7 млрд рублей на лизинг 293 автобусов

ГУП «Пассажиравтотранс» ищет подрядчика на передачу 293 автобусов большого класса на основе аренды. Закупку опубликовали 2 июня.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Компания намерена получить от исполнителя 293 транспортных средства. Поставка первой партии ожидается в августе текущего года, последней — в декабре. В проекте договора указано, что «Пассажиравтотранс» планирует использовать автобусы до конца 2028 года.

Транспортные средства должны быть выпущены не ранее 2025 года. В длину автобусы не должны превышать 12,5 метра и 2,55 метра — в ширину. «Пассажиравтотранс» ожидает, что в салоне будет более 26 сидячих мест, а общая вместимость превысит 97 человек.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что «Пассажиравтотранс» закупит запчасти для пожаротушения в автобусах за 21 млн рублей.

Татьяна Титаева

Новости компаний Все