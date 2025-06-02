«Пассажиравтортранс» потратит 5,7 млрд рублей на лизинг 293 автобусов

ГУП «Пассажиравтотранс» ищет подрядчика на передачу 293 автобусов большого класса на основе аренды. Закупку опубликовали 2 июня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Компания намерена получить от исполнителя 293 транспортных средства. Поставка первой партии ожидается в августе текущего года, последней — в декабре. В проекте договора указано, что «Пассажиравтотранс» планирует использовать автобусы до конца 2028 года.

Транспортные средства должны быть выпущены не ранее 2025 года. В длину автобусы не должны превышать 12,5 метра и 2,55 метра — в ширину. «Пассажиравтотранс» ожидает, что в салоне будет более 26 сидячих мест, а общая вместимость превысит 97 человек.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что «Пассажиравтотранс» закупит запчасти для пожаротушения в автобусах за 21 млн рублей.

Татьяна Титаева