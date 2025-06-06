Производитель свинины «Реут» снова не смог взыскать убытки с курских властей

19-й арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение арбитражного суда Курской области об отказе во взыскании убытков с регионального комитета ветеринарии в пользу местного ООО «Реут». Информация об этом появилась в картотеке арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ

«Реут» обратился в суд в ноябре 2023 года. В конце февраля 2025 года ему отказали в удовлетворении требований. В конце марта в суд поступила апелляционная жалоба истца.

В ноябре 2020 года на двух площадках «Реута» выявили вспышку африканской чумы свиней. После этого вирус обнаружили на предприятиях других компаний — «Мираторга» и «Агропромкомплектации». «Реут» лишился 66,2 тыс. голов свиней. В компании разразился кризис, весной 2022-го она стала банкротом.

Летом 2023 года суд частично удовлетворил требования компании к тогда еще областному управлению ветеринарии и взыскал 194,5 млн руб. ущерба, понесенного ей в результате изъятия свиней.

Подробнее об этом читайте в публикации «Ъ-Черноземье» «Курская чума оказалась привозной».

Алина Морозова