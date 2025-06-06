Председатель Краснодарского крайсуда Алексей Шипилов покинул должность

В Краснодаре в ходе совещания судей председатель Краснодарского краевого суда Алексей Шипилов заявил о прекращении своих полномочий, сообщила объединенная пресс-служба судов региона. Полномочия господина Шипилова в должности председателя суда истекают 19 июня текущего года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Шипилов

Фото: oblsud.blg.sudrf.ru Алексей Шипилов

Фото: oblsud.blg.sudrf.ru

Алексей Шипилов возглавлял краевой суд с 2019 года. Претендовать на продление полномочий на новый шестилетний срок высокопоставленный судья не стал. Информацию о том, кто будет исполнять обязанности председателя до назначения нового руководителя, в крайсуде пока не дают.

Анна Перова, Краснодар