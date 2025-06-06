Нововоронежская АЭС поделилась экопрактиками на форуме «Родные берега»

5 июня, в День эколога, в Воронежcком биосферном заповеднике им. В.М. Пескова состоялся экологический форум в рамках пятого, юбилейного сезона акции «Родные берега», реализуемой при поддержке заместителя Председателя Государственной Думы Алексея Гордеева.

Фото: Роман Пышкин, Управление коммуникаций НВ АЭС

Форум объединил на своей площадке более 120 участников — экоактивистов, экспертов, представителей власти, бизнеса и общественных организаций. Команда сотрудников Нововоронежской АЭС по приглашению АНО «Образ будущего» и Центрально-Черноземного управления Росприродназора приняла участие в работе круглого стола «Региональные практики экоакций».

Заместитель начальника Управления коммуникаций Нововоронежской АЭС Валентина Поварова рассказала, как атомная станция развеивает мифы и стереотипы об атомной энергетике и способствует повышению экологической осознанности населения. Комментируя выступление, модератор круглого стола, специалист по устойчивому развитию и экопросветитель Елена Мироненко отдельно отметила проект Нововоронежской АЭС «Атомный гастротур», назвав его «интересным и очень запоминающимся». Его суть заключается в том, что журналисты, блогеры, лидеры общественного мнения пробуют овощи и фрукты, выращенные в Нововоронеже вблизи АЭС, и рыбу из пруда-охладителя, проверяют их безопасность в лаборатории и тем самым лично убеждаются в отсутствии вредного воздействия.

«Забота об экологии — один из главных приоритетов в нашей работе. За 60 лет не зафиксировано никакого негативного влияния на окружающую среду от деятельности Нововоронежской АЭС. Мы проводим много природоохранных мероприятий, публикуем отчеты по экологической безопасности, показываем нашу открытость и прозрачность», - сказал директор Нововоронежской АЭС Владимир Поваров.

Фото: Ирина Червакова, Управление коммуникаций НВ АЭС

Акция «Родные берега» реализуется в рамках федерального проекта «Чистая страна» с 2021 года и уже стала одним из самых масштабных экодвижений Воронежской области. География расширилась на все муниципалитеты региона. Активное участие в ней принимает Нововоронеж. В 2013 году в городе атомщиков на берегу реки Дон прошел массовый субботник, который дал старт третьему сезону акции «Родные берега». В 2025 году акция проходит под эгидой двух значимых дат: 80-летия Великой Победы и 300-летия Воронежской губернии.

«Акция «Родные берега» с самого начала взяла ориентир на две важные цели: формирование новой экологической культуры среди жителей области и консолидацию усилий власти, бизнеса и общественности в вопросах сохранения природы. Сегодня мы видим впечатляющие результаты. В 2024 году география проекта охватила весь регион, и количество участников увеличилось в 10 раз по сравнению с 2021 годом», — сказал заместитель Председателя Государственной Думы Алексей Гордеев.

В завершение форума отметили экоактивистов Черноземья. Благодарственное письмо от Государственной Думы за высокий профессионализм, добросовестное исполнение служебных обязанностей и значительный вклад в реализацию экологической акции «Родные берега» из рук Алексея Гордеева получила координатор по устойчивому развитию Нововоронежской АЭС, председатель Воронежского областного отделения Всероссийского общества охраны природы Ольга Романова. Кроме того, Алексей Гордеев назвал Нововоронеж одним из самых активных городов, поддерживающих экоакцию «Родные берега».