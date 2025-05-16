Суд в Петербурге рассмотрит дело о незаконном экспорте древесины на 15 млн рублей

Кировский районный суд в Петербурге рассмотрит уголовное дело о контрабанде древесины на 15 млн рублей. Обвинительное заключение в отношении двух жителей Краснодарского края утверждено Северо-Западной транспортной прокуратурой и направлено в инстанцию для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба СЗТП.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По версии следствия, в период с 2019 по 2020 год при перевозке лесоматериалов через таможню на границе с ЕЭС обвиняемые предоставляли декларации с недостоверными сведениями. Объем незаконно экспортированной древесины составил более 700 кубометров, ее стоимость превышает 15 млн рублей. Предприниматели проходят по уголовному делу в рамках ч. 2 ст. 35 УК РФ, ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (Контрабанда стратегически важных ресурсов, совершенная группой лиц по предварительному сговору).

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Петербурге двух китаянок отправили в колонию по делу о контрабанде военной техники.

Дарья Астанина