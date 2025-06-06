Кассационный суд отменил решение таможни по ввозу Voyah липецкого «Моторинвеста»

Арбитражный суд Московского округа отменил решение первой и апелляционной инстанций, согласно которым признавалось, что Центральная акцизная таможня неверно классифицировала автомобили марки Voyah Dream EVR липецкого ООО «Моторинвест». Дело передано на новое рассмотрение. Это следует из картотеки арбитражных дел.

В ноябре 2024 года арбитражный суд Москвы признал незаконным решение Центральной акцизной таможни, по которому 59 машин Voyah «Моторинвеста» классифицировались как гибриды, которые могут обеспечивать привод как от электродвигателя, так и от двигателя внутреннего сгорания. «Моторинвест» же подавал в таможенный орган заявление, где утверждалось, что автомобили приводятся в движение только электродвигателем.

В феврале 2025-го 19-й арбитражный апелляционный суд оставил решение первой инстанции без изменений. В апреле Центральная акцизная таможня подала кассационную жалобу.

В марте пресс-служба «Моторинвеста» сообщала, что планирует начать сборку седана Voyah Passion. В январе компания начала производить гибридные кроссоверы Voyah. Речь идет о двух моделях — Dream и Free. По данным Минпромторга, Voyah Dream и Free Voyah вошли в программу льготного автолизинга, которая позволяет купить автомобиль со скидкой 35% (но не более чем на 925 тыс. руб.).

По словам источника «Ъ», в конце прошлого года «Моторинвест» заключил с Минпромторгом и правительством Липецкой области специнвестконтракт (СПИК) по производству гибридов. СПИК позволит предприятию получать промышленные субсидии, и, таким образом, сделать гибриды Evolute и Voyah российского производства конкурентоспособнее по цене относительно импортных.

По данным Rusprofile, ООО «Моторинвест» зарегистрировано в 2011 году в Краснинском районе Липецкой области для производства автотранспортных средств. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Гендиректор — Андрей Ханин. Учредители не раскрываются. 2024 год компания закончила с выручкой в 25 млрд руб. и чистой прибылью в 6,5 млн руб. «Моторинвест» — первое специализированное производство в России по выпуску электрокаров и гибридов. Завод официально запустили в Краснинском районе Липецкой области в сентябре 2022 года. Объем вложений составил 13 млрд руб. Сейчас на предприятии также собирают пять моделей Evolute: четыре электрокара — i-PRO, i-JOY, i-SKY, i-VAN — и гибридный кроссовер i-SPACE.

Егор Якимов