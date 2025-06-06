«Автостат»: китайские и российские марки заняли 87% рынка новых машин в РФ

По итогам мая на китайские бренды пришлось 54% рынка новых легковых автомобилей в России. Доля российских марок составила 33,1%. Об этом сообщает гендиректор «Автостата» Сергей Целиков.

По сравнению с маем прошлого года доля российских марок на рынке уменьшилась на 32%. Такое же падение зафиксировано в сегменте китайских брендов. Японские и немецкие марки получили по 2,7% рынка. Доля корейских брендов сократилась до 1,3%. Господин Целиков отмечает, что модель Solaris от Hyundai, занимающая более 2% рынка, формально относится к российским. В мае 86% автомобилей было приобретено физлицами. В апреле показатель составил 84%.

В прошлом месяце в России было продано 786 электрокаров. Это на 28% меньше, чем в мае 2024 года. Самыми популярными марками стали Zeekr, Evolute, Avatr, Geely и BYD, добавил Сергей Целиков.

По данным «Автостата», продажи новых легковых автомобилей в России в мае сократились на 10,7% по отношению к апрелю, до 91,22 тыс. штук. В годовом выражении реализация снизилась на 28,3%. По мнению опрошенных «Ъ» дилеров и экспертов, основная причина просадки — большое количество праздничных дней в мае. Сдерживающими факторами также остаются высокие кредитные ставки.

Подробнее — в материале «Ъ» «Май спустил колеса».

Елизавета Шмакова