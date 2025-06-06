Свои голоса за объекты благоустройства оставили порядка 2 млн уральцев

Порядка 2 млн жителей Уральского федерального округа (УрФО) сделали свой выбор в голосовании за объекты благоустройства по проекту «Формирование комфортной городской среды», сообщили в полпредстве УрФО. Голосование завершится 12 июня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

В Свердловской области голоса отдали более 1 млн человек, в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО-Югра) — свыше 140 тыс., в Тюменской области — 126 тыс., а в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) — около 65 тыс. жителей. Кроме того, в Челябинской области оказалось 530 тыс. проголосовавших, в Курганской — 57 тыс.

Полпред УрФО Артем Жога призвал проголосовать других жителей Урала до окончания голосования. «Участие в голосовании за объекты благоустройства — это личный вклад в преображение города, способ оставить свой след в его истории. Призываю всех, кто еще не принял участие в проекте, найти пару минут и оставить свой голос за понравившийся объект»,— сказал он.

Голосование идет с 21 апреля, там представлено 452 объекта из 130 муниципалитетов Урала.

Напомним, в мае в голосовании в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» свой выбор сделали более 208 тыс. жителей Екатеринбурга: для выбора представлено восемь территорий для благоустройства. За дизайн-проекты объектов благоустройства в Тюменской области проголосовали более 79 тыс. жителей региона. Глава Ямала Дмитрий Артюхов также призывал жителей региона принять участие в голосовании.

Ирина Пичурина