Свой выбор в голосовании за благоустройство сделали 79 тыс. тюменцев

За три недели голосования за дизайн-проекты объектов благоустройства в Тюменской области свой выбор на портале «Госуслуги» сделали более 79 тыс. жителей региона, сообщил губернатор Александр Моор у себя в Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: канал губернатора Тюменской области Александра Моора в Telegram Фото: канал губернатора Тюменской области Александра Моора в Telegram

Тюменцы все еще могут оставить свои голоса — выразить свое мнение можно до середины июня. Александр Моор также рассказал об итогах работы по благоустройству за последние несколько лет. «Благодаря проекту "Формирование комфортной городской среды" жители региона вносят реальный вклад в улучшение облика наших городов. За время реализации программы с 2019 по 2024 год в Тюменской области благоустроили 79 дворовых территорий и 33 общественных пространства»,— рассказал глава региона.

Напомним, Тюменская область заняла четвертое место в общероссийском рейтинге индекса качества городской среды за 2024 год — регион набрал 255 баллов. Как отметил Александр Моор, индекс качества городской среды в области растет благодаря проектам благоустройства, в том числе тех, которые реализуются по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» в рамках нового нацпроекта «Инфраструктура для жизни». В 2025 году в регионе по этой программе будут реализованы проекты благоустройства в Тюмени, Тобольске и Ишиме.

Ирина Пичурина