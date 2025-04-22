Глава ЯНАО призвал жителей городов проголосовать за объекты благоустройства

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов призвал жителей региона проголосовать за объекты благоустройства, которые нужно реализовать в 2026 году, сообщили в правительстве Ямала. Голосование проводится в рамках федерального проекта «Комфортная городская среда».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Департамент строительства и жилищной политики ЯНАО Фото: Департамент строительства и жилищной политики ЯНАО

В этом году участие примут Ноябрьск, Новый Уренгой, Салехард и Лабытнанги. Всего в голосовании представлено 17 проектов. Проект «Комфортная городская среда» реализуется на Ямале с 2019 года. «Обновили за это время более 300 общественных и тысячи дворовых территорий. В этом году выберем пространства, которые сделаем современными в опорных городах. Продолжится реализация регионального проекта "Мой двор": преобразим два десятка крупных придомовых территорий. Изменения заметят более 5 тыс. ямальцев»,— рассказал губернатор. В 2025 году благоустроят 15 пространств во всех муниципалитетах округа.

Всех жителей этих городов в возрасте от 14 лет приглашают выбрать понравившийся проект. Голосование доступно на портале «Госуслуги», либо можно оставить свой голос с помощью специального планшета у волонтера — около 500 добровольцев будут помогать гражданам, информируя их о проектах на пикетных точках и в ходе поквартирных обходов.

В Салехарде предлагается обновление исторических пространств, включая установку памятника «Город трудовой доблести» или памятника «501-й стройке». В Ноябрьске проработали развитие главного Парка культуры и отдыха, а также лыжной базы. В Новом Уренгое жители смогут выбрать проекты обустройства прогулочных зон, детских площадок и парковых пространств. В Лабытнанги предложены проекты по благоустройству привокзального сквера и парка Юбилейного.

Напомним, ранее к юбилею Ноябрьска завершили благоустройство прибрежной зоны озера Ханто, скверов «Дружбы» и «Опаленной юности», также открылся обновленный центр досуга «Нефтяник», начали работу «Северный характер» и детский технопарк.

Ирина Пичурина