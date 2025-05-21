Более 208 тысяч екатеринбуржцев проголосовали за проекты благоустройства

В голосовании в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» проголосовало более 208 тыс. жителей Екатеринбурга, сообщил в Telegram- канале глава города Алексей Орлов, призвав остальных уральцев присоединиться. По его словам, до 12 июня необходимо набрать еще 181 тыс. голосов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«У нашего города есть реальный шанс получить федеральное финансирование на преображение парка, сквера или участка набережной в 2026 году»,— подчеркнул мэр.

Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» реализуется в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Основная задача — создание нового облика населенных пунктов на всей территории России через благоустройство общественных пространств: парков, скверов, набережных, улиц и дворов. Проект нацелен на повышение качества жизни граждан, развитие инфраструктуры для отдыха и досуга, озеленение городов, а также вовлечение жителей в процесс преобразований через рейтинговое голосование. Проекты, вынесенные на голосование, были предложены жителями на общественных слушаниях и обсуждениях. Свердловская область принимает участие в проекте с 2018 года.

В Екатеринбурге для выбора представлено восемь территорий для благоустройства. С большим отрывом побеждает Основинский парк, который набрал к 21 мая более 39 тыс. голосов.

Второе место занял бульвар Культуры (более 31 тыс. голосов), третье — набережная рек Исети и Ольховки от дома № 11 по улице Гражданской до улицы Колмогорова (30 тыс. голосов).

«Каждый из нас может сделать комфортным и красивым еще один городской парк, сквер, набережную. Чем больше голосов наберем, тем больше шансов получить федеральное финансирование»,— подчеркнул руководитель регионального отделения Российского экологического общества, депутат думы Екатеринбурга Алексей Вихарев. В поддержку голосования он вместе с волонтерами изготовил и установил 15 экоскамеек в Шарташском лесопарке.

По данным врио губернатора Свердловской области Дениса Паслера, в голосовании в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» проголосовало более 700 тыс. уральцев.

Департамент информационной политики Свердловской области сообщал 16 мая, что лидерами по количеству проголосовавших от общего числа жителей вошли Волчанский муниципальный округ, городские округа Верхняя Тура и Красноуфимск и ряд других муниципалитетов региона. «До завершения голосования остаётся почти месяц, но в ряде территорий, в том числе в Полевском и Верхней Пышме, показатели пока ниже ожидаемых»,— комментировал исполняющий обязанности министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Алексей Рубцов.

Всего в Свердловской области на голосование по проекту «Формирование комфортной городской среды» вынесено 157 общественных пространств в 56 муниципалитетах.

Голосование началось 21 апреля и продлится до 12 июня.

Стефания Автомонова