Попавшая под суд гадалка вернула нижегородцу деньги, заплаченные за «приворот»

Суд в Нижегородской области прекратил дело в отношении еще одной «потомственной гадалки», которую обвиняют в мошенничестве по ч.2 ст. 159 УК РФ. Решение о прекращении дела вынесено в связи с примирением сторон, сообщили в Павловском городском суде 6 июня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

По материалам дела, подсудимая Радмила Свидченко из Московской области в январе 2025 года разместила объявление об оказании эзотерических услуг, заведомо зная о том, что «не обладает экстрасенсорными и парапсихологическими способностями, и что данные услуги не являются лицензированным видом деятельности и для них не существует критериев оценки».

К ней обратился потерпевший, которого подсудимая убедила перевести 45,2 тыс. руб. за «снятие порчи» и «приворот» любимой женщины.

В судебном заседании фигурантка признала вину в полном объеме, ущерб потерпевшему она возместила до начала судебного разбирательства. Постановление суда о прекращении дела в законную силу пока не вступило.

Как писал «Ъ-Приволжье», ранее аналогичным образом прекратили дело против «гадалки» из Краснодара в Богородском райсуде. Там потерпевшей была жительница Богородского округа, которая за «снятие порчи» и возвращение мужа в семью перевела мошеннице почти 149 тыс. руб.

Галина Шамберина