Богородский суд прекратил дело против гадалки, помирившейся с потерпевшей

Гадалка из Краснодара, обманувшая жительницу Нижегородской области, избежала наказания после примирения с потерпевшей. Фигурантку судили по ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество), сообщили в Богородском городском суде 3 июня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

Согласно материалам дела, подсудимая разместила в мессенджере «заведомо ложную информацию о наличии у нее эзотерических способностей при совершении ритуальных обрядов». Потерпевшая обратилась к ней за помощью и перевела 148,9 тыс. руб. за снятие порчи и возвращение мужа в семью.

Суд удовлетворил ходатайство потерпевшей о прекращении дела. При вынесении решения суд учел, что подсудимая ранее преступлений не совершала, явилась с повинной, возместила ущерб и принесла потерпевшей извинения. Постановление в законную силу не вступило.

Галина Шамберина