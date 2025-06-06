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Структура «Ростеха» может выкупить завод «Ставрополь Авто» за 2,3 млрд рублей

ООО «Центрстройинвест», подконтрольное холдингу «Технодинамика» госкорпорации Ростех, стало победителем торгов по приобретению завода «Ставрополь Авто» в городе Михайловске Ставропольского края. Сумма сделки составила 2,3 млрд руб., сообщает «Ъ».

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Производственный комплекс занимает территорию свыше 200 га, на которой размещено около 306 тыс. кв. м производственной и складской недвижимости.

Представители «Центрстройинвеста» отказались комментировать «Ъ» планы использования приобретенного актива, сославшись на коммерческую тайну. В компании лишь уточнили, что территория будет задействована «в рамках уставной деятельности». Ростех не ответил на запрос.

Предприятие «Ставрополь Авто» функционировало с 2013 по 2018 год и за этот период выпустило 2,5 тыс. автомобилей. В настоящее время производство остановлено. Учредителем компании была ликвидированная Объединенная автомобильная компания, связанная с автозаводом «Дервейс» в Карачаево-Черкесии. До 2018 года генеральным директором являлся бизнесмен Мухадин Дерев.

По данным системы СПАРК, убытки предприятия в 2024 году достигли 201 млн руб. Ранее активом интересовались региональные власти, которые теперь готовы к сотрудничеству с новым инвестором для развития производственного комплекса.

Подробнее — в материале «Ъ-Кавказ» «Банкрот вернется в производство».

Тат Гаспарян

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