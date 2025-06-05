«Ставрополь Авто» ушел с молотка

ООО «Центрстройинвест», которое контролирует холдинг «Технодинамика» госкорпорации «Ростех», готовится выкупить завод «Ставрополь Авто» в городе Михайловске Ставропольского края за 2,3 млрд руб. Общая площадь участка составляет более 200 га, на нем расположено около 306 тыс. кв. м производственной и складской недвижимости. Ранее активом интересовались власти региона, которые теперь готовы сотрудничать с инвестором для развития производственного комплекса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

ООО «Центрстройинвест» признано победителем торгов по продаже территории завода «Ставрополь Авто» в Михайловске Ставропольского края, следует из информации федерального реестра сведений о банкротстве. На территории более 200 га расположено около 306 тыс. кв. м производственной и складской недвижимости. Сумма сделки, согласно материалам торгов, составляет 2,3 млрд руб.

По данным СПАРК, головной компанией ООО «Центрстройинвест» является холдинг «Технодинамика» госкорпорации «Ростех». В «Центрстройинвесте» отказались от комментариев и уточнили, что информация о планах компании на этот участок защищена коммерческой тайной, а использование актива планируется в рамках уставной деятельности. В «Ростехе» не ответили на запрос “Ъ”.

«Ставрополь Авто» с 2013 по 2018 год выпустил 2,5 тыс. автомобилей, сейчас производство приостановлено. По данным СПАРК, учредитель — ликвидированная на текущий момент Объединенная автомобильная компания, принадлежащая, в свою очередь, Региональной земельной компании. Владельцы последней компании связаны с автомобильным заводом «Дервейс» в Карачаево-Черкесии. Гендиректором компании до 2018 года являлся бизнесмен Мухадин Дерев. Убыток компании в 2024 году составил 201 млн руб., следует из данных СПАРК.

Ранее на имущество «Ставрополь Авто» претендовали власти Ставропольского края, в этом объекте планировалось расположить региональный индустриальный парк. Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров рассказал “Ъ”, что региональные власти планировали приобрести и сохранить завод, поскольку этот объект является важным для субъекта. Господин Владимиров уточняет, что правительство Ставрополья готово сотрудничать с «Центрстройинвестом» для развития производственного комплекса — это может быть автомобильная промышленность или выпуск другой продукции.

Партнер практики «Недвижимость» консалтинговой компании Neo Арина Матвеева считает, что на территории бывшего завода «Ставрополь Авто» можно разместить крупный индустриальный парк для предприятий малого и среднего бизнеса.

Такие проекты в регионах реализуются успешно и становятся точками роста экономики, добавляет руководитель складской и индустриальной недвижимости консалтинговой компании CORE.XP Антон Алябьев.

У «Ростеха» уже есть опыт в строительстве такой недвижимости. Так, министр энергетики, промышленности и связи Ставропольского края Иван Ковалев ранее сообщал, что госкорпорация планирует построить на базе ставропольского радиозавода «Сигнал» промышленный технопарк в сфере электронной промышленности общей площадью 15 тыс. кв. м.

Строительство подобных промышленных объектов потребует значительных инвестиций, отмечает Арина Матвеева. По ее данным, в реализацию складского комплекса нужно будет вложить 70–80 тыс. руб. за 1 кв. м, а многоярусного индустриального парка — около 85 тыс. руб. за 1 кв. м. Однако губернатор Ставрополья Владимир Владимиров отмечает, что территория завода «Ставрополь Авто» не обеспечена инженерной инфраструктурой, что делает площадку убыточной.

София Мешкова