Банкрот вернется в производство

Активы обанкротившейся автомобильной компании «Ставрополь Авто» в Михайловске с четвертой попытки продан на торгах за 2,2 млрд руб. при стартовой цене 2,5 млрд руб. Покупатель действовал в интересах московского ООО «Центрстройинвест». Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров заявил, что на территории бывшего автозавода может появиться индустриальный парк.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Завод «Ставрополь-Авто» проработал всего один год, выпустив 2,5 тысячи внедорожников

Фото: министерство промышленности Ставропольского края Завод «Ставрополь-Авто» проработал всего один год, выпустив 2,5 тысячи внедорожников

Фото: министерство промышленности Ставропольского края

В аукционе на приобретение активов компании-банкрота было два участника: краснодарское ООО «Фаворит» и ИП Арустамов Владимир Иванович (из Калмыкии). Первый участник заявил, что приобретет имущество за сумму чуть более 1,6 млрд руб., второй готов был заплатить свыше 2,2 млрд руб. Поскольку предприниматель предложил максимальную цену, то он и стал победителем торгов.

В состав проданного имущества «Ставрополь Авто» вошел крупный производственный комплекс: сборочный, окрасочный и сварочный цехи, склады, испытательный полигон площадью 20 тыс. кв м, земельный участок площадью более 207 га, 80 единиц оборудования, а также 24 единицы транспорта и спецтехники. Покупатель активов обанкротившегося предприятия заявил, что действовал в интересах ООО «Центрстройинвест».

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Центрстройинвест» зарегистрировано в Москве в 2006 году. Компания занимается арендой и управлением собственной или арендованной нежилой недвижимостью. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Выручка предприятия за 2024 год составила 422,1 млн руб., убыток — 67,4 млн руб. ООО «Центрстройинвест» входит в структуру группы. Головная компания — АО «Технодинамика» — также зарегистрирована в Москве.

ООО АК «Ставрополь Авто» было создано в 2013 году в городе Михайловск Шпаковского округа Ставропольского края. Основная специализация — производство легковых автомобилей. Учредителем завода является «Объединенная автомобильная компания», которая на 100% принадлежит «Региональной земельной компании». Объем инвестиций в автозавод превысил 12 млрд руб. Его запуск состоялся в 2017 году. «Ставрополь-Авто» проработал год, выпустив 2,5 тыс. внедорожников марки Great Wall Hover H3 и H5. По оценкам министерства энергетики, промышленности и связи Ставропольского края, в 2017-2024 годах предприятие должно было пополнить бюджет региона на общую сумму 6,3 млрд руб.

В 2019 году ПАО «МИнБанк» обратилось в арбитражный суд Ставропольского края с заявлением о признании ООО АК «Ставрополь Авто» несостоятельным. Причина — задолженность предприятия на общую сумму 6,8 млрд руб. В августе 2020 года краевой арбитражный суд признал предприятие банкротом.

По информации «Ъ-Кавказ», впервые имущество компании выставили на торги в декабре 2021 года за 4,3 млрд руб., однако аукцион не состоялся из-за отсутствия заявок. Следующий раз автозавод выставили на продажу в мае 2024 года за 10,1 млрд руб. Но, согласно данным Единого федерального реестра сведений о банкротстве, аукцион не состоялся из-за отсутствия участников. В феврале 2025 года лот вновь появился на торгах, но уже по сниженной цене — 2,5 млрд руб. Но и тогда на актив не нашлось желающих. И вот в конце мая имущество автозавода снова появилось на торгах по той же стартовой цене 2,5 млрд руб. Четвертая попытка оказалась успешной.

«Инвестор нашелся, на днях он приобрел этот актив, — сообщил в своем Telegram-канале губернатор Ставрополья Владимир Владимиров. — Мы приветствуем ответственный бизнес, который приходит работать на Ставрополье. Очередной жилкомплекс здесь не нужен. И мы будем содействовать тому, чтобы здесь появилось современное производство. От автомобильной промышленности до высоких технологий».

По словам главы региона, бывшую заводскую территорию рассматривают для создания индустриального парка, где будут расположены высокотехнологичные производства.

Как отмечает советник Forward Legal Данил Бухарин, схемы продажи имущества на торгах через посредника широко распространены в банкротных процедурах. «Участие на аукционе через посредника может объясняться техническими моментами, — пояснил эксперт. — Например, аккредитация на электронной площадке оформлялась только на индивидуального предпринимателя. Это упрощало подачу заявки. Также такой подход используют, когда инвестор не желает раскрывать свою личность на стадии участия в аукционе по коммерческим или репутационным мотивам. Договор купли-продажи, скорее всего, будет заключен непосредственно с ООО "Центрстройинвест" как с организацией, в пользу которой действовал победитель аукциона».

Ставропольский юрист Парвина Пашаева напомнила, что активы автозавода находятся сейчас в залоге у ПАО «Банк ПСБ», к которому 1 мая 2023 года состоялось присоединение МИнБанка. «Залог банку вернет конкурсный управляющий при продаже имущества предприятия-банкрота. Заключение договора купли-продажи на такое имущество говорит о том, что покупатель становится его собственником и вправе распоряжаться им по своему усмотрению», — резюмировала юрист.

Тат Гаспарян