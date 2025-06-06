Концерты включают в путевки

Дженнифер Лопес, Guns N'Roses, Леди Гага и Андреа Бочелли — в последние месяцы организовать поездки на концерты именно этих артистов чаще всего просят россияне, говорят собеседники “Ъ FM” среди туроператоров и консьерж-сервисов. По их данным, спрос на событийные путевки растет с каждым годом. При этом билеты на концерты многих мировых звезды раскупают еще на предпродажах. Но туркомпании говорят, что за несколько лет наладили связи с перекупщиками по всему миру и готовы привезти клиента на шоу любого артиста, который не собирается в Россию. Сколько это будет стоить? И как организуют такие туры? Расскажет Владислав Викторов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ

Дженнифер Лопес впервые приезжает в Узбекистан — в Ташкенте ее концерт пройдет 7 августа. До этого исполнительница посетит Анталью, Стамбул и Астану. В случае с Казахстаном в первый же час после открытия продаж поклонники певицы выкупили больше билетов, чем было доступно, поэтому официальный сайт на какое-то время перестал работать. Еще раньше, 4 июля, Джей Ло будет в Шарм-эш-Шейхе. При этом турагентства уверяют, что смогут достать билеты и туда.

Если быть готовым к тому, что один проход на концерт обойдется в €5 тыс., путевку с такой программой можно забронировать и за три дня до вылета, говорит глава отдела продаж туристической компании «Содис» Ирина Мануильская: «Как только появляются концерты в каком-то ближнем зарубежье или в безвизовых странах, это привлекает особое внимание. В Турцию и, как ни странно, в Италию очень много людей захотело полететь, оформляли себе визы, ждали два месяца. Мы фиксируем рост желающих поехать, причем в VIP-ложи с шампанским. Такие билеты присутствуют в наличии, если обратиться заранее. Конечно, есть страшные перекупщики, но у них тоже можно будет поискать».

Есть и более доступные варианты, но только если планировать поездку за полгода. Например, в декабре в Бахрейне выступает Metallica. Одно из агентств предлагает тур от 90 тыс. руб. В стоимость, кроме билета на концерт, входит перелет, базовая страховка и пять дней в отеле. При таком раннем бронировании обычно свободны любые варианты номеров и дополнительных услуг, отмечает пиар-директор туроператора «Русский экспресс» Анна Филатовская: «Туры включают в себя билет на концерт и трансфер до места проведения концерта.

Туры длятся три-четыре дня, можно забронировать. Как правило, остаются на один, максимум два, чтобы прогуляться, раз уж прилетели. Если туриста интересует какой-то конкретный концерт, куда он хочет попасть обязательно, и его, допустим, нет у нас на сайте, то просто можем организовать индивидуальный тур. Такие туры мы делаем уже два года. Как правило, билеты в саму страну найти можно, отель выбрать теоретически тоже можно. Всегда мы уточняем наличие мест на концерт».

Туроператоры при этом рассказывают, что средний диапазон цен, по которым им зачастую приходится доставать билеты, от €700 до €1,5 тыс. Тем не менее сейчас каждый 12-й запрос на индивидуальные туры связан именно с музыкальными событиями, рассказывает руководитель компании Mayel Travel Майя Котляр: «Один из самых выраженных трендов этого сезона — путешествие на концерты мировых звезд в Италию, Великобританию, США. Недавно мы вывозили семью в Сингапур на концерт Леди Гаги, очень мощный концерт. Мы собирали тур из авиаперелета со стыковкой через Китай, с проживанием и минимальным набором экскурсий. Получилось порядка 1,5 млн руб. Очень много таких запросов».

Некоторые туроператоры отмечают, что путевки с привязкой к дате концерта — это не локальный спрос от безысходности, а общемировой тренд. Кроме выступлений артистов, уже традиционными стали туры на спортивные события, например, на «Формулу-1» в Баку можно поехать за $400, это за четыре ночи по самым базовым тарифам. Пакет с Гран-при в Катаре — от $1 тыс.

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Александра Абанькова, Владислав Викторов