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Коммерсантъ FM
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Концерты включают в путевки

Во сколько обходятся туры с посещением выступлений мировых звезд

Дженнифер Лопес, Guns N'Roses, Леди Гага и Андреа Бочелли — в последние месяцы организовать поездки на концерты именно этих артистов чаще всего просят россияне, говорят собеседники “Ъ FM” среди туроператоров и консьерж-сервисов. По их данным, спрос на событийные путевки растет с каждым годом. При этом билеты на концерты многих мировых звезды раскупают еще на предпродажах. Но туркомпании говорят, что за несколько лет наладили связи с перекупщиками по всему миру и готовы привезти клиента на шоу любого артиста, который не собирается в Россию. Сколько это будет стоить? И как организуют такие туры? Расскажет Владислав Викторов.

Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ

Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ

Дженнифер Лопес впервые приезжает в Узбекистан — в Ташкенте ее концерт пройдет 7 августа. До этого исполнительница посетит Анталью, Стамбул и Астану. В случае с Казахстаном в первый же час после открытия продаж поклонники певицы выкупили больше билетов, чем было доступно, поэтому официальный сайт на какое-то время перестал работать. Еще раньше, 4 июля, Джей Ло будет в Шарм-эш-Шейхе. При этом турагентства уверяют, что смогут достать билеты и туда.

В какие страны россияне едут ради музыкальных концертов

Если быть готовым к тому, что один проход на концерт обойдется в €5 тыс., путевку с такой программой можно забронировать и за три дня до вылета, говорит глава отдела продаж туристической компании «Содис» Ирина Мануильская: «Как только появляются концерты в каком-то ближнем зарубежье или в безвизовых странах, это привлекает особое внимание. В Турцию и, как ни странно, в Италию очень много людей захотело полететь, оформляли себе визы, ждали два месяца. Мы фиксируем рост желающих поехать, причем в VIP-ложи с шампанским. Такие билеты присутствуют в наличии, если обратиться заранее. Конечно, есть страшные перекупщики, но у них тоже можно будет поискать».

Есть и более доступные варианты, но только если планировать поездку за полгода. Например, в декабре в Бахрейне выступает Metallica. Одно из агентств предлагает тур от 90 тыс. руб. В стоимость, кроме билета на концерт, входит перелет, базовая страховка и пять дней в отеле. При таком раннем бронировании обычно свободны любые варианты номеров и дополнительных услуг, отмечает пиар-директор туроператора «Русский экспресс» Анна Филатовская: «Туры включают в себя билет на концерт и трансфер до места проведения концерта.

Туры длятся три-четыре дня, можно забронировать. Как правило, остаются на один, максимум два, чтобы прогуляться, раз уж прилетели. Если туриста интересует какой-то конкретный концерт, куда он хочет попасть обязательно, и его, допустим, нет у нас на сайте, то просто можем организовать индивидуальный тур. Такие туры мы делаем уже два года. Как правило, билеты в саму страну найти можно, отель выбрать теоретически тоже можно. Всегда мы уточняем наличие мест на концерт».

Тейлор Свифт получила больше $2,5 млрд за один тур

Туроператоры при этом рассказывают, что средний диапазон цен, по которым им зачастую приходится доставать билеты, от €700 до €1,5 тыс. Тем не менее сейчас каждый 12-й запрос на индивидуальные туры связан именно с музыкальными событиями, рассказывает руководитель компании Mayel Travel Майя Котляр: «Один из самых выраженных трендов этого сезона — путешествие на концерты мировых звезд в Италию, Великобританию, США. Недавно мы вывозили семью в Сингапур на концерт Леди Гаги, очень мощный концерт. Мы собирали тур из авиаперелета со стыковкой через Китай, с проживанием и минимальным набором экскурсий. Получилось порядка 1,5 млн руб. Очень много таких запросов».

Некоторые туроператоры отмечают, что путевки с привязкой к дате концерта — это не локальный спрос от безысходности, а общемировой тренд. Кроме выступлений артистов, уже традиционными стали туры на спортивные события, например, на «Формулу-1» в Баку можно поехать за $400, это за четыре ночи по самым базовым тарифам. Пакет с Гран-при в Катаре — от $1 тыс.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Александра Абанькова, Владислав Викторов

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