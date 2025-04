Казахстан собирает звезд

Все больше мировых звезд проводят концерты в Казахстане. В августе в рамках мирового тура Up All Night в Астану приедет Дженнифер Лопес, а в сентябре на фестивале Park Live в Алматы хедлайнером выступит Мэрилин Мэнсон. Также СМИ сообщают, что в конце лета ожидается концерт группы Limp Bizkit. В прошлом году в Казахстане также выступали Scorpions и Джаред Лето. Можно ли назвать страну новым концертным хабом?

Главный редактор информационного агентства InterMedia Евгений Сафронов уверен, что на данный момент среди стран СНГ Казахстан наиболее привлекателен для гастролей мировых звезд: «Казахстан — третья по размеру часть бывшего СССР. Молодежь, городская особенно, формировалась в те времена, когда еще не так интенсивно разделяли этот регион, поэтому вкусы, в общем, совпадают. То есть это именно классические артисты, которые всегда пользуются популярностью на всей территории бывшего Союза, и промоутеры ранее так и строили свои туры, исходя из того, чтобы проехать, например, по маршруту Россия—Украина—Казахстан. Сейчас все это уже разорвано, уже лет десять как этого не существует. Соответственно, то, что туда едут артисты, это хорошо, это понятно, так как в Россию сейчас их никак не удается заманить, а там достаточно неплохие сборы можно сделать. Плюс к этому сопредельные города и регионы тоже поставят какую-то часть зрителей».

Около 10% россиян путешествуют ради концертов или спектаклей, об этом свидетельствует статистика сервиса «Купибилет». По словам собеседников “Ъ FM” наибольшим спросом среди таких туристов пользуются мероприятия в Европе и на Ближнем Востоке. Но у Казахстана достаточный потенциал, чтобы составить им конкуренцию, размышляет управляющий партнер сервиса «Консьерж» Кирилл Левадный: «Состоятельные клиенты часто выезжают на мероприятия в другие города, причем это не только СНГ.

Большое турне Тейлор Свифт в прошлом году по Европе было очень популярным, и люди летали и в Варшаву, и в Вену, и в Париж на ее концерты, причем некоторые летали на несколько концертов подряд. То же самое было с Metallica. Большое количество звезд выступает в Эмиратах или Саудовской Аравии. Были пару концертов у Эминема, у Стинга. Это пользуется спросом, клиенты специально под такое событие организовывают поездки в самые разные локации. Центральные места на концерте Тейлор Свифт в Вене были порядка €1-1,1 тыс. за билет, и пределов в принципе нет. Самые базовые, а чаще всего эти билеты приходится брать у перекупщиков, начинаются где-то от €500-600 и выше. Чем выше сектор, тем более высокий прайс.

Но таких туристов немного, пара процентов того, что мы по компаниям видим, потому что, во-первых, билеты дорогие, во-вторых, логистика все-таки непростая. Это перелет в Европу через Стамбул, в лучшем случае через Белград, очень неудобные по времени стыковки. В этом смысле страны СНГ, куда добираются какие-то звезды, тот же Казахстан или, может быть, Армения, конечно, гораздо более предпочтительны. Потому что можно за три часа долететь, прямой рейс, хорошая инфраструктура, хорошие пятизвездочные гостиницы. Казахстан в этом смысле — локация более предпочтительная. Я, кстати, удивлен, что не так много звезд привозят в тот же Алматы или куда-то еще. Потому что в принципе потенциал превышает то, что есть сейчас».

Однако, продюсер симфонического шоу «Металлиада» Станислав Зализняк считает такой оптимизм преждевременным. По его словам, доля концертных туристов крайне мала, а подобные поездки скорее единичны: «Фантазии по поводу того, что кто-то куда-то ездит, на какие-то концерты — это реально фантазии. Есть группа Slipknot — это большой американский артист, гораздо больше, чем Мэнсон. Когда у Slipknot было единственное шоу в Москве, это было событие, при этом из Питера, по моим данным, было всего пять автобусов, это 250 человек. При том, что стоимость проезда была очень дешевой, это автобусы, которые коллективно собирают. А эта музыка очень востребована у потребителя, и было всего 250 человек на "Олимпийский".

Говорить про какой-то концертный трафик в России, такого вообще нет и не было никогда. Никто никогда никуда не ездил и не едет. Блогеры, наверное, летают, да, но это им надо для их контента. А чтобы какой-то обычный человек взял и на какой-то концерт в Казахстан поехал, не представляется возможным просто. Единичные, конечно, какие-то случаи есть.

Чтобы оценить потоки, можно посмотреть, сколько есть рейсов в Казахстан, прикинуть среднюю вместимость воздушного судна и понять, что в рамках концертного сбора это слезы».

Также в сентябре на фестивале Park Live в Алматы выступит диджей Алан Уокер и норвежский дуэт Royksopp. Это произойдет в Казахстане уже второй раз подряд. До этого, с 2013-го по 2019-й, событие проходило в Москве. На нем также выступали многие западные звезды, включая The Prodigy, Gorillaz, Red Hot Chili Peppers и System of a Down.

