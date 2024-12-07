Тейлор Свифт рекордно заработала

Тейлор Свифт побила исторический рекорд по прибыли от мировых гастролей. Певица заработала в ходе своего The Eras Tour больше $2,5 млрд. По предварительным оценкам журнала Time, именно столько принесли порядка 150 концертов. Завершится турне в Канаде 8 декабря.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Lindsey Wasson / AP Фото: Lindsey Wasson / AP

Год назад гастроли Тейлор Свифт вошли в Книгу рекордов Гиннеса как самые кассовые. А весной Forbes впервые назвал певицу богатейшей женщиной в музыкальной индустрии. Для сравнения: предыдущий рекордсмен Элтон Джон заработал меньше $1 млрд за 328 концертов. В мае в Швеции и Португалии во время турне Свифт был зафиксирован рост месячной инфляции. Эксперты даже стали использовать термин «свифтляция» для описания резкого подорожания услуг в отелях, ресторанах, а также авиабилетов в те города, где ожидается выступление.

Впрочем, сама Тейлор Свифт скромно называет этот ажиотаж везением: «Акустика — это теперь традиция, которую я буду соблюдать на всех концертах. Для меня это вызов —сыграть как можно больше песен с разных альбомов. И на каждом выступлении в рамках тура я делаю что-то особенное. И это наше 131-е шоу. Я стараюсь каждый раз придумать что-то новенькое, свежее с гитарой, клавишами. Знаете, я задумалась, почему я такая счастливая, почему мне так повезло сделать такое шоу, как The Eras Tour? Потому что мне выпала удача встретить людей на своем пути, которые стали мне друзьями. А еще эта дружба вылилась в невероятно успешную и творческую коллаборацию».

В преддверии последних концертов гастролей певица выпустила одноименную книгу The Eras Tour стоимостью $40. По данным журнала Time, за первые два дня продаж так называемые свифтис, то есть поклонники звезды, приобрели свыше 800 экземпляров. На феномен Тейлор Свифт обращали внимание и ученые. Прошлым летом во время концерта в Сиэтле из-за танцев ее фанатов было зафиксировано землятресение магнитудой 2,3. Собеседница “Ъ FM” Екатерина посетила один из концертов тура в Детройте: «В центре все было связано с концертом Тейлор Свифт. Многие были в нарядах из клипов Тейлор Свифт, с макияжем, который к чему-то отсылал.

Даже в барах, которые не были связаны с концертом, проходили какие-то тематические мероприятия, посвященные Тейлор Свифт, играла ее музыка. Как будто весь город жил именно этим концертом. Это было очень круто. И шоу очень зрелищное. Самое массовое мероприятие, на котором я когда-либо присутствовала. По-моему, там было 70 тыс. человек. Как их запустить на мероприятие, а потом выпустить, и чтобы не возникло никакой давки, никаких пугающих ситуаций? Сама мысль о том, что это настоящая Тейлор Свифт, поражала больше всего, больше, чем все декорации. Мне кажется, что люди, которые туда пришли, все были неслучайные, которые просто почему-то решили сходить на волне хайпа на этот концерт, абсолютно все пели песни. Это было какое-то чувство принадлежности к этой группе, к какому-то общему празднику. Она не только singer, но и song writer, то есть она сама пишет тексты своих песен. Ее тексты очень хорошие — талантливые, образные, красивые, поэтичные. Они касаются того, что она сама пережила, и они как-то отзываются во мне».

Тейлор Свифт и ее продюсеры решили не публиковать данные о том, сколько составили сборы от каждого концерта. Но в 2023 году аналитики QuestionPro посчитали, что американские фанаты в среднем тратили по $1,5 тыс. на посещение выступлений. Эти расходы включали билеты, дорогу, питание, проживание и покупку мерча. Spotify назвал Свифт самой популярной исполнительницей 2024 года, ее треки на сервисе прослушали более 26 млрдв раз. Успех Тейлор Свифт складывается из нескольких факторов, объяснил генеральный директор платформы по работе с талантами Changellenge Андрей Алясов: «Она прекраснейший бизнесмен, очень круто ведет свой бизнес как исполнитель. Первое — это правильный выбор рынка. Тейлор Свифт выступает на самом большом, американском, и при этом в самых популярных сегментах этого рынка. Начинала с кантри, потом поп, сейчас фолк — те сегменты, которые там собирают максимальное количество зрителей.

Второе — это человек, который постоянно меняется. Ее стиль не тот же самый, что был 10 лет назад. Третье — она очень круто работает с маркетингом, и ее фишка — storytelling. На основании того, что это ее личные истории, она их трансформирует в комьюнити. Все ее поклонники не просто фанаты, это люди ее клуба, она делает для них мероприятия, пасхалки в своих песнях. Наконец, пятое — ей полностью принадлежат каналы дистрибуции, маркетинга, полмиллиарда подписчиков в социальных сетях. Ей не нужны дистрибуторские компании, радиостанции, что угодно с тем, чтобы рассказывать о своих песнях либо новостях.

Чем же она лучше, например, Адель или Билли Айлиш? У них сочетание, например, трех факторов из пяти. Но вот именно Тейлор Свифт смогла совместить пять вещей и выйти в дамки. Тем более, Адель больше работает на британском рынке. Он значительно меньше, чем американский. Плюс Адель более утонченный, изысканный исполнитель, не для широкой аудитории. А Тейлор Свифт как раз для масс, для каждой девушки и молодого человека, да и не только молодых, во всем мире».

Сгенерированный искусственным интеллектом образ Тейлор Свифт был использован республиканцами в ходе последней предвыборной кампании. После этого инцидента американская звезда публично призналась, что поддерживает Камалу Харрис.

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Анна Кулецкая