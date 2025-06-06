Тушение мусорного полигона в Темрюке продолжается

В Темрюке по состоянию на утро 6 июня продолжается тушение пожара на полигоне ТБО. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В ликвидации возгорания сейчас задействованы пять самосвалов, два бульдозера, 10 человек. Осуществляется засыпка грунтом места возгорания. Площадь возгорания не уточняется.

Возгорание на свалке произошло днем накануне, 5 июня. Сигнал о возгорании поступил диспетчеру в 15:59 по мск. Огонь охватил 800 кв. м территории полигона. Ближе к ночи возгорание локализовали на площади 850 кв. м.

Вячеслав Рыжков