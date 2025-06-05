Пожар на полигоне ТБО в Темрюке локализовали на площади 850 «квадратов»

Возгорание на территории мусорного полигона в Темрюке к вечеру 5 июня локализовали на площади 850 кв. м. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Сообщение о пожаре поступило диспетчеру в 15:59 по мск. Через минуту к месту происшествия направили подразделения Темрюкского пожарно-спасательного гарнизона. По прибытии в 16:09 специалисты МЧС зафиксировали открытое горение мусора на площади 800 кв. м.

К тушению привлекли трех специалистов и одну единицу техники. К 18:38 пламя локализовали. Угрозы населенным пунктам нет.

Анна Гречко