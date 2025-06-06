Суд обязал «Победу» увеличить габариты ручной клади

Щербинский районный суд вынес решение по делу о заниженных нормативах ручной клади авиакомпании «Победа». Согласно карточке дела, авиаперевозчик в месячный срок обязан увеличить разрешенные размеры ручной клади до параметров: не менее 36 см в высоту, 30 см в длину и 27 см в ширину. А вес — до 5 кг. Габариты товаров из Duty Free, доступных к перевозке, должны быть повышены до 32 см в высоту и 24 см в ширину. Ранее в Московской прокуратуре просили признать габариты ручной клади «Победы» незаконными, по иску ведомства и вынесено решение суда.

По данным прокуратуры, «Победа» создала видимость выбора для пассажиров, а в действительности намеренно определила габариты ручной клади с минимальными значениями, из-за чего пассажиры не могут воспользоваться бесплатным провозом багажа. Ведомство настаивало, что действия авиаперевозчика направлены на нарушение закона и ущемляют права граждан.

В пресс-службе «Победы» ранее заявили «Ъ», что перевозчик не накладывает никаких ограничений на провоз вещей, к габаритам которых по закону нельзя предъявлять требования. Кроме того, авиакомпания ответила на утверждение о снижении до 4 см допустимой ширины ручной клади. На самом деле, рассказали в авиакомпании, у пассажиров есть выбор: использовать опцию провоза в салоне багажа с параметром 4 см или 36х30х27 см.

О развитии ситуации — в материале «Ъ» «“Победа” налетела на претензии».