Три передачи Капризова и гол Юрова помогли «Миннесоте» обыграть «Торонто»
«Миннесота Уайлд» на выезде обыграл «Торонто Мейпл Лифс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счетом 5:2.
В составе победителей хет-триком отличился Мэтт Болди, по разу голы забили Майк Маккэррон и Данила Юров, поразивший пустые ворота. Три результативные передачи отдал Кирилл Капризов. У проигравших шайбы забросили Остон Мэттьюс и Зак Макьюэн.
После 21 матча «Миннесота» с 32 очками возглавляет турнирную таблицу Центрального дивизиона. «Торонто», потерпевший пятое поражение подряд, с 18 баллами по итогам 21 игры идет на предпоследнем месте Атлантического дивизиона.
В других матчах дня Андрей Свечников из «Каролина Харрикейнс» отличился передачей в победном матче с «Сиэтл Кракен» (4:1). Игра прошла в Хельсинки в рамках NHL Global Series.
Нападающий «Тампа-Бей Лайтнинг» Никита Кучеров сделал ассистентский дубль в гостевой встрече с «Колумбус Блю Джекетс». Гости оказались сильнее со счетом 3:1. Вратарь «Лайтнинг» Андрей Василевский отразил 28 бросков.
«Нью-Джерси Девилс» дома обыграл «Вашингтон Кэпиталс» — 5:2. Два голевых паса отдал форвард победившей команды Арсений Грицюк. Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин не забил гол в 12-й игре подряд.