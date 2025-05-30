«Победа» прокомментировала решение суда о требованиях к ручной клади

Авиакомпания «Победа» заявила, что не накладывает ограничений на провоз вещей, к габаритам которых по закону нельзя предъявлять требования. Так в компании ответили на решение Щербинского районного суда Москвы, который постановил, что «Победа» злоупотребила правом на определение габаритов ручной клади.

Также пресс-служба ответила на утверждение о том, что «Победа» существенно сократила требования к размерам ручной клади до ширины 4 см. «Наши клиенты выбирают между двумя способами провоза ручной клади. Один из них, предусматривающий 4 см, используют лишь единицы. При этом 99% наших клиентов использует для перевозки ручной клади габариты калибратора 36х30х27 см, они рассчитаны исходя из деления объема багажных полок Boeing-737-800»,— сообщила «Ъ» пресс-служба «Победы».

В компании добавили, что решение суда еще не вступило в законную силу, также не было готово мотивированное решение. «Мы не можем ознакомиться с выводами судьи»,— сообщили там.

О решении суда Генпрокуратура сообщила сегодня, 30 мая. Суд постановил, что «Победа» предъявляла незаконные требования к габаритам ручной клади. Эти ограничения фактически запрещали пассажирам взять с собой вещи в самолет.