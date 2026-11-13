Топ-менеджеров ТГК-14 обвинили в миллиардном хищении
Руководителям забайкальской энергетической компании ПАО «Территориальная генерирующая компания № 14» (ТГК-14) предъявлено обвинение в хищении, сообщила представитель МВД России Ирина Волк. По данным источника ТАСС, ущерб составил 22 млрд руб. По делу, уточнил он, проходят топ-менеджеры ТГК-14 Константин Люльчев и Виктор Мясник.
Руководство ТГК-14 обвиняют в выводе денег, предназначенных для теплосетей и оборудования ТЭЦ, на счета подконтрольной фирмы под видом оплаты услуг, аренды офисов и погашения кредитов. «Оттуда денежные средства возвращались к тем же людям, но уже в качестве заработной платы, премий и дивидендов. Так, по версии следствия, были похищены и легализованы миллиарды рублей»,— уточнила госпожа Волк.
Константин Люльчев и Виктор Мясник заключали необоснованные сделки, направленные на нецелевое расходование денег энергокомпании, с 2022 по 2025 год. Уголовное дело энергетиков насчитывает 84 тома, допрошено более 60 свидетелей. Дело направлено в суд, на имущество обвиняемых наложен арест.
ТГК-14 принадлежат семь ТЭЦ в Забайкальском крае и Республике Бурятия. Это ведущий региональный производитель и поставщик электричества и тепла.