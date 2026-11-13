Топ-менеджеров ТГК-14 обвинили в миллиардном хищении

Руководство ТГК-14 обвиняют в выводе денег, предназначенных для теплосетей и оборудования ТЭЦ, на счета подконтрольной фирмы под видом оплаты услуг, аренды офисов и погашения кредитов. «Оттуда денежные средства возвращались к тем же людям, но уже в качестве заработной платы, премий и дивидендов. Так, по версии следствия, были похищены и легализованы миллиарды рублей»,— уточнила госпожа Волк.