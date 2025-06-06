Продажи детского питания в России выросли на 15% за год

Сокращение рождаемости в России не повлияло на объемы продаж детского питания, выяснил «Ъ». Реализация продукции в рознице с апреля 2024-го по март 2025 года выросла в натуральном выражении на 15%, в денежном — на 20%, свидетельствуют данные рейтинга SKU NTech-500 исследовательской компании NTech. Это больше общего роста продаж продуктов питания, исключая алкоголь. Последние за 12 месяцев в натуральном выражении выросли на 5,7%, в денежном — на 18,1%.

Как подсчитал «Нильсен», натуральные продажи детского питания с апреля 2024 по март 2025 года прибавили 10,1%, денежные — 17,3%. В целом по рынку товаров повседневного спроса отмечается рост на уровне 6,3% и 16% соответственно. Согласно аналитике сервиса «Чек индекса», по итогам января—мая 2025 года число покупок детского питания увеличилось на 7% год к году. Одновременно с этим средний чек вырос до 319 руб. (+12%).

По мнению директора NTech Леонида Ардалионова, рост спроса на детское питание связан со снижением популярности грудного вскармливания. Он уточнил, что на 5% в натуральном выражении и в денежном на 15% за год выросли продажи сухих смесей. Родители, считает господин Ардалионов, отдают им предпочтение, стараясь быстрее выйти из декрета.

Вместе с тем, по данным «Росстата», в 2024 году в России родились 1 млн 222 тыс. человек. Это на 3,4% меньше, чем годом ранее. Тенденция сопровождается снижением интереса к детским товарам. Исследователи «Чек индекса» отмечают, что за январь—май 2025-го количество покупок такой продукции сократилось на 4% в годовом выражении, средний чек, напротив, вырос на 10% — до 3.5 тыс. руб.

Подробности — в материале «Ъ» «Малыши перешли к потреблению».